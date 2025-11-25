Hullův gól Haškovi, Belfourova zbroj i euforie ze Stanley Cupu ožívají! Dallas na retro vlně

28. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
Dallas vzdává hold šampionům z roku 1999 stylovým dresem, který kombinuje vizuál z přelomu média a současné klubové barvy. Když se v něm měl vyfotit Brett Hull, který rozhodl ono památné finále mezi Stars a Buffalem kontroverzní trefou známou též jako "no-goal", stoupl si před nasvícenou klec a šlápl nohou do brankoviště. Solí do ran fanoušků Šavlí je i límeček představeného trikotu, kde je na vnitřní straně vyšito 3OT 1999. Právě ve třetím prodloužení šestého duelu "Golden Brett" překonal na břiše ležícího Dominika Haška.
Joe Nieuwendyk jako kapitán.
Mike Modano v roli kluka z plakátu a jednoho z ofenzivních tahounů. Hull samozřejmě v úloze kanonýra, vždy připraveného pohotově a prudce vypálit podle kréda "Rychlost překonává obranu, přesnost brankáře."
V obraně americká skála Derian Hatcher či ruský technik Sergej Zubov, mezi třemi tyčemi Haškův ex-rival z časů u chicagských Blackhawks Ed Belfour. Na střídačce připravený Roman Turek.
Všichni navlečeni v úboru, kde jsou pruhy spojeny v obrys hvězdy.
NEWS: Dallas Stars reveal new third jersey: The ‘99 ⭐️ #TexasHockey pic.twitter.com/flMfGK7KUg
— NHL News (@PuckReportNHL) November 25, 2025
Vybavíte si?
To je Dallas na konci minulého století, kdy slavil zisk premiérového a dosud jediného Stanley Cupu.
Vzpomínky na celý kádr a na některé jednotlivce obzvlášť ožívají.
The New @DallasStars alt jerseys, modeled by Ambassador of Fun Brett Hull. Love the nod to the 1999 Stanley Cup win in the collar. @Fanatics #NHL pic.twitter.com/bLTEKRY8hl
— Greg Wyshynski (@wyshynski) November 25, 2025
Nejen kvůli novince v šatníku Jamieho Benna a spol., ale třeba také díky výstroji inspirované velikány. To je případ Jakea Oettingera, který zapózoval v betonech i vyrážce navržených podle Belfourových chráničů.
Pro příznivce Stars lahůdka, pořádná porce nostalgie. A jak se líbí vám tohle propojení retro motivu se současnou barevností texaského klubu, v čele s Victory Green, tedy vítěznou zelenou?
Premiéra dresu by měla být na programu již v noci na sobotu.
