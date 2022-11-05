Humbuk kolem Zachy pokračuje. Už se měl vynořit konkrétní zájemce

27. října 13:00David Zlomek
Vancouverská krize na postu centra se dál prohlubuje a jméno Pavla Zachy se znovu dostává do hry. Po letních odchodech J. T. Millera a Piuse Sutera, a nyní i po zraněních Filipa Chytila a Teddyho Bluegera, hledají Canucks zoufale posilu do druhé formace. Podle kanadských insiderů už delší dobu pokukují po českém útočníkovi Bostonu Bruins.
„Myslím, že to trvá už od léta. Vancouver a Boston spolu o tom průběžně mluví,“ uvedl Elliotte Friedman v pořadu Saturday Headlines.
Zacha má za sebou solidní vstup do sezony, v 10 zápasech nasbíral 9 bodů (2+7) a patří mezi nejspolehlivější hráče Bruins. Právě to ale činí případnou výměnu složitější. Boston se po slabším startu snaží zvednout a nemá důvod spěchat s odchodem klíčového centra, který má ještě rok platnou smlouvu s ročním platem 4,75 milionu dolarů.
„Týmy po celé lize shánějí centry, ale Boston se nemusí nikoho zbavovat, pokud nechce,“ doplnil Friedman. „Je to taková přetahovaná mezi Canucks a několika dalšími kluby. Zatím se snaží zjistit, jestli se jim podaří Zachu z Bostonu dostat.“
Podle Davida Pagnotty z The Fourth Period se jméno českého útočníka v posledních dnech často objevuje v přestupních debatách. Boston údajně zvažuje i další varianty, například Caseyho Mittelstadta, a generální manažer Don Sweeney je otevřený naslouchat nabídkám.
„Z pohledu Vancouveru by byli Zacha i Mittelstadt atraktivní volbou,“ řekl Pagnotta. „Očekávám, že Allvin a Rutherford zkusí oslovit Boston a zjistit, jaká by byla cena.“
Canucks přitom mají jednu výhodu, podle Friedmana nejsou na Zachaově seznamu osmi klubů, kam odmítá přestup. Pokud tedy Bruins skutečně začnou jednat, cesta do Kanady by pro šestadvacetiletého forvarda mohla být reálná.
