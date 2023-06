Hurricanes neztrácí čas. Jednání s Ahem započala

Je to jako včera, kdy Montreal nabídnul Sebastianu Ahovi skrz nabídkovou listinu smlouvu, aby přešel z Caroliny. Ta jen lehce dorovnala a urodil se podpis na pět let. Ten ale příští léto vyprší. Hurricanes tak začínají jednat.

Generální manažer Hurricanes Don Waddell po vypadnutí svého týmu z play off neztrácel čas a okamžitě oslovil agenta Gerryho Johannsona právě kvůli Ahovi.

Aho je pro Hurricanes v tomto létě prioritou. Tým doufá, že se mu podaří prodloužit smlouvu o rok dříve, než vyprší v roce 2024. Tedy aby šel do sezony s čistou hlavou – hráč i tým.

Už před čtyřmi lety se Aho dostal na titulní stránky poté, co podepsal s Canadiens pětiletou smlouvu na 42,295 milionu dolarů – tu, jak víme, majitel Caroliny Tom Dundon bez váhání dorovnal.

Pozoruhodné je také to, jak málo zášti se mezi organizací a Ahem kvůli tomu bylo. Dle informací to není to nic, co by Hurricanes měli Johannsonovi a Ahovi za zlé. Rychle obrátili list, byznys je přece byznys.

Vztah je tedy mezi oběma stranami zdravý, což bude nyní důležité, protože organizace se snaží, aby Aho podepsal dlouhodobou smlouvu již 1. července, tedy hned první den, co k tomu bude oprávněný. Obě strany se dohodly, že o tom začnou jednat ve velmi krátké době.

Aho chce dle zámořských novinářů zůstat a Hurricanes bezpochyby budou chtít uzavřít smlouvu na osm let.

A co peníze? Na to je příliš brzy, ale ví se, že Johannson před dvěma lety vyjednal s Tampou Bay prodloužení smlouvy o osm let za 76 milionů dolarů pro svého klienta Braydena Pointa, což je smlouva s ročním platem 9,5 milionu dolarů.

Oba borci jsou navíc velmi podobní. Aho, kterému bude v červenci 26 let, má za svou sedmiletou kariéru v NHL průměr 74 bodů na sezonu, zatímco 27letý Point má za stejně dlouhou dobu průměr 76 bodů na sezonu.

Je tak jasné, že Ahoův agent se bude snažit této hranici přiblížit, Hurricanes ji zase stláčet dole. Všeobecně se ale očekává, že by k dohodě mělo dojít.

