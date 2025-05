Hurricanes? Nuda, co vyhrává. A proto je jim to fuk

S bilancí 8–2 v prvních dvou kolech play-off si Carolina Hurricanes hlavu z kritiků rozhodně nelámou. A že by prý jejich styl byl nudný? Hráčům je to jedno. „Chceme prostě vyhrávat zápasy. To je celé,“ řekl útočník Sebastian Aho. „Základem je tvrdá práce. Každý v play-off maká, ale my jsme ochotni jít na maximum pro sebe navzájem.“

Carolina letos v play-off průměrně vstřelila 3,4 gólu na zápas – víc než Toronto nebo Dallas – a zároveň inkasuje nejméně ze všech zbývajících týmů (1,8 gólu). Hokejově ovládá led – má nejlepší kontrolu střel a jednu z nejvyšších úspěšností očekávaných gólů při hře 5 na 5.

A přesto jsou někteří přesvědčeni, že styl Hurricanes je nezáživný. Hráči si z toho ale dělají spíš legraci. „Kdyby tohle dělalo Toronto, všichni by je oslavovali. Ale my nejsme Toronto a jsme s tím v pohodě,“ směje se Seth Jarvis. „Baví mě to. Máme dost ofenzivy – jen možná trochu jinak.“

Hurricanes navíc dokážou pobavit i mimo led. Stejně jako před lety, když si Don Cherry stěžoval na jejich oslavy a označil je za „bandu kreténů“, teď fanoušci hrdě nosí trička „Keep Carolina Hockey Boring“. A opět to funguje jako výborný marketing.

Obrana Caroliny není o zataženém stylu, ale o agresivním forčeku a tlaku na puk. „Tohle není pasivní hokej. My jdeme po puku, tlačíme, střílíme. Tomu se říká nuda?“ diví se obránce Jaccob Slavin.

A i když možná nemají „sexy“ superhvězdy typu McDavida, Matthewse nebo MacKinnona, mají v kádru hráče jako Aho, Jarvis, Stankoven nebo Svečnikov – a to úplně stačí. Generální manažer Eric Tulsky to shrnuje jednoduše: „Cílem je vyhrát Stanley Cup. A pokud někomu připadá náš styl nudný, asi se nedívá pořádně.“

Po loňském vyřazení od Floridy v konferenčním finále (0–4, všechny zápasy o gól) je letos čeká odveta. Brind’Amour věří, že tým je zkušenější a připravenější. „Každý rok je jedinečná příležitost. A my víme, jak těžké je se sem dostat. Musíme to využít,“ říká.

A pokud to bude znamenat ještě dvě kola nudného hokeje, klidně. V Raleigh by se rozhodně nikdo nenudil, kdyby po 19 letech zvedli nad hlavu Stanley Cup.

