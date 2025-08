Hurricanes vědí, proč brát Rusy. Brzy jim ale pravidla přistřihnou křídla

V každém draftu NHL hrají roli čísla, talent, povaha i tvrdá práce. Ale občas i něco úplně jiného, třeba účetní strategie. A Carolina Hurricanes se v tomhle směru ukázali jako jedni z nejchytřejších. V posledních letech draftovali nevídaně vysoký počet hráčů z Ruska a podle agenta Dana Milsteina pro to mají velmi praktický důvod: chtějí ušetřit.

V podcastu v ruštině, který parafrázují The Hockey News, Milstein vysvětlil, proč právě Rusové mají pro některé kluby výhodu. Zatímco hráče z kanadských juniorek musí NHL tým podepsat do dvou let, jinak o jeho práva přijde, u ruských hráčů mají kluby čas až do jejich 27. narozenin. A to je pro týmy obrovská výhoda. „Právě proto dostávají mladí z CHL už v 19 letech tříleté smlouvy. Jenže většina z nich se do NHL v tom čase nedostane, a klub tak zaplatí zbytečně tři sezony,“ říká Milstein.

Pokud ale tým draftuje hráče z Ruska, může jeho podpis odložit do chvíle, kdy už je vyzrálý. Tím ušetří stovky tisíc dolarů. Hurricanes tuto cestu vyzkoušeli naplno, během šesti draftů sáhli po 22 Rusech z celkových 55 výběrů. A podepsali jen čtyři. Nejvýraznějším případem je Alexander Nikišin.

Ne všechno ale vyšlo. Gleb Trikozov se v KHL neprosadil, podepsal s Hurricanes ve 20 letech, ale v AHL se hned zranil. Alexander Pašin skončil po roce na farmě, jeho kontrakt byl ukončen a teď válí v Rusku, ale už je mimo majetek Caroliny. Ani brankář Ruslan Khazheyev nezářil, v AHL měl podprůměrná čísla.

Přesto se dá říct, že díky této taktice Carolina teoreticky ušetřila víc než 1,5 milionu dolar a potenciálně klidně desítky milionů, pokud by nikdo z těchto hráčů nepodepsal do 24 let. Jenže tenhle chytrý systém brzy skončí. Nová kolektivní smlouva srovná podmínky, jelikož všechna draftovaná práva propadnou ve 22 letech bez ohledu na zemi původu.

Takže týmy, které se teď inspirují, mají na využití posledních dvou let. Pak bude nutné najít jinou díru v systému.

