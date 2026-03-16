Hurricanes vyhlížejí soupeře a léčí šrámy. Rychlovka proti Ottawě dodala drahocenný klid

29. dubna 12:00David Zlomek
Carolina Hurricanes si po suverénním smetení Ottawy v prvním kole užívají zaslouženého volna, které se ukazuje jako klíčové pro zdravotní stav jejich opor. Trenér Rod Brind’Amour vyjádřil mírný optimismus ohledně návratu elitního křídelníka Nikolaje Ehlerse i obránce Alexandra Nikišina, kteří kvůli zraněním nedohráli sérii se Senators.
Zatímco Ehlers, který v základní části odehrál všech 82 zápasů a zaznamenal rekordních 71 bodů, vynechal čtvrtý zápas kvůli zranění v dolní části těla, situace u Nikišina byla dramatičtější. Ruský bek utrpěl po tvrdém hitu Tylera Klevena otřes mozku a z ledu se zvedal jen velmi těžce. „U toho otřesu mozku jde všechno správným směrem. Záleží na tom, jak dlouho budeme na druhé kolo čekat, což by mohlo hrát v náš prospěch,“ poznamenal Brind’Amour po úterním tréninku.
Carolina se momentálně nachází v pozici, kterou jim zbytek ligy může jen závidět. Jako první tým postoupili do druhého kola a nyní v klidu sledují bitvu mezi Philadelphií a Pittsburghem, která se po dvou výhrách Penguins protáhla minimálně do středečního šestého zápasu.
Každý další den, kdy se tito soupeři budou vzájemně vyčerpávat, znamená pro Hurricanes více času na rekonvalescenci jejich klíčových mužů. V posledním duelu s Ottawou musel Ehlerse ve třetí lajně nahradit veterán William Carrier, zatímco do sestavy naskočil i tvrďák Nicolas Deslauriers. Do obrany je v případě potřeby připraven naskočit zkušený Mike Reilly, a klub dokonce povolal z farmy v AHL dvaadvacetiletého mladíka Charlese Alexise Legaulta, aby s týmem trénoval a nasál atmosféru.
Případný návrat obou opor by pro Carolinu znamenal obrovskou vzpruhu. Nikišin ve své nováčkovské sezoně skvěle zapadl do sestavy a Ehlers se po svém příchodu před sezónou stal klíčovým mužem ofenzivy. Přestože ani jeden z nich v úterý ještě s týmem nebruslil, Brind’Amourův klid naznačuje, že v kabině nejvýše nasazeného týmu Východní konference nepanuje žádná panika.