Hutson se zařadil mezi nejlepší obránce-nováčky. Po 33 letech překonal úctyhodný milník

Když se řekne Calder Trophy, v této sezoně se často skloňují jména Macklin Celebrini či Dustin Wolf. V zámoří se během nováčkovské sezony skvěle uchytil také Matvej Mičkov. Všem ale může vypálit rybník jednadvacetiletý obránce Lane Hutson, jenž coby obránce vévodí produktivitě nováčků a i díky němu je Montreal v boji o postup do play-off. V noci na středu navíc pokořil milník, který se naposledy povedl Nicklasovi Lidstromovi v sezoně 1991/92.

Hutsonovi hodně sedly zápasy proti Floridě. Napřed na konci března zapsal tři asistence na jejich kluzišti a v noci na středu opět měl na kontě tři nahrávky, díky čemuž jeho Montreal vyhrál oba duely a prosmýkl se na osmé místo Východní konference.

Právě v posledním odehraném utkání se pak Hutsonovi povedlo prolomit hranici 60 kanadských bodů a stal se teprve desátým obráncem, který v nováčkovské sezoně tak vysoké produktivity dosáhl.

Hutson se tím zařadil mezi skutečné defenzivní velikány, mezi kterými neschází Brian Leetch (85 bodů v nováčkovské sezoně), Larry Murphy (76), Phil Housley (66), Ray Bourque (65), Chris Chelios (64) či Nicklas Lidstrom (60), kteří to všichni dotáhli až do síně slávy.

Lane Hutson, který byl draftován v roce 2022 ve druhém kole a strávil dvě sezony na univerzitě v Bostonu, má obrovský dopad na hru Canadiens. V podstatě od začátku sezony hraje velkou porci minut a stal se jedním ze základních pilířů celé defenzivy. A jak již bylo zmíněno, daří se mu také v produktivitě - v 74 zápasech dal pět branek, přidal 57 asistencí, v přesilovkách se mu povedlo posbírat 25 bodů. V průměru pak hraje za zápas 22 minut a 40 sekund.

V podstatě se dá říct, že stejně jako brankář Dustin Wolf v Calgary, jsou oba jedním z hlavních důvodů, proč se jejich týmům daří. A to z nich dělá velké aspiranty na zisk Calder Trophy. Zatímco Wolfa trochu v této honbě sráží fakt, že brankář naposledy získal ocenění pro nejlepšího nováčka před 16 lety, Hutson je zase starší než osmnáctiletý Celebrini a dvacetiletý Mičkov, což hraje svou roli.

Narozdíl od útočníků San Jose a Philadelphie má ovšem Hutson našlápnuto k tomu, aby jeho tým ukončil po třech sezonách čekání na postup do play-off. A pokud Canadiens své usílí dotáhnou do úspěšného konce, bude na tom mít lví podíl právě jejich bek, jemuž by to mělo v útoku na Calder Trophy rozhodně pomoci.

Navíc má před sebou stále ještě osm zápasů, ve kterých může svou produktivitu významně vylepšit. A na to posléze hlasující také slyší.

