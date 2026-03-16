Hutson vystřelil v prodloužení výhru Canadiens! Ducks zvládli přestřelku s Oilers

25. dubna 7:10

Jan Šlapáček

Během noci na sobotu se potvrdila výhoda domácího prostředí, když všechny tři zápasy ovládl domácí tým. Jaké byly výsledky?

I třetí utkání mezi Montrealem a Tampou Bay dokráčelo až do prodloužení, ve kterém druhou výhru v sérii vystřelil Canadiens obránce Lane Hutson. Kanadský celek byl během duelu výrazně lepším týmem a pro další vítězství v sérii udělal daleko více.

Utah si proti Vegas připsal pouze dvanáct střeleckých pokusů, i tak dokázal dokráčet k výhře 4:2. Karel Vejmelka byl klíčovým hráčem svého týmu a připsal si devětadvacet úspěšných zákroků.

Poslední zápas dnešní noci přinesl pořádnou přestřelku. Tu nakonec po skvělé třetí třetině zvládli hokejisté Anaheimu, kteří svého soupeře nakonec porazili jednoznačně 7:4. Hodně produktivní byl Mikael Granlund, jenž vstřelil jeden gól a zapsal ještě tři asistence.

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning
3:2pp. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Stav série: 2:1

Branky a nahrávky
5. Texier (Z. Bolduc, K. Dach), 33. K. Dach (A. Xhekaj), 63. L. Hutson (Texier, Z. Bolduc) – 8. Point (Guentzel, Kučerov), 25. Hagel.

Statistika
Střely na bránu: 29 – 17 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 16 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 61:34
Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 62:09

Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 61:34
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:54

Tři hvězdy utkání
1. Lane Hutson (MTL) - 1+0
2. Kirby Dach (MTL) - 1+1
3. Brandon Hagel (TBL) - 1+0

Utah Mammoth - Vegas Golden Knights
4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
Stav série: 2:1

Branky a nahrávky
13. Weegar (O'Brien, Yamamoto), 18. Guenther (L. Cooley, Keller), 25. Crouse (Schmaltz, Weegar), 30. Crouse (Keller) – 34. Eichel (Barbašov, Stone), 57. Dowd (R. Smith, C. Smith).

Statistika
Střely na bránu: 12 – 31 | Přesilová hra: 1/1 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Carter Hart (VGK) – 8 zákroků, 4 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 56:67

Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:09

Tři hvězdy utkání
1. Lawson Crouse (UTA) - 2+0
2. Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků
3. MacKenzie Weegar (UTA) - 1+1

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers
7:4 (2:1, 1:2, 4:1)
Stav série: 2:1

Branky a nahrávky
17. McTavish (Helleson, Hinds), 18. Granlund (Kreider, Leo Carlsson), 33. Killorn (Granlund, Carlson), 43. Sennecke (Granlund), 44. Leo Carlsson (Terry), 57. Viel (Washe, LaCombe), 59. LaCombe – 14. Podkolzin, 24. K. Kapanen (Draisaitl, Murphy), 26. Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid), 49. McDavid (Draisaitl, Bouchard).

Statistika
Střely na bránu: 39 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00
Connor Ingram (EDM) – 32 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 59:24

Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání
1. Mikael Granlund (ANA) - 1+3
2. Jackson LaCombe (ANA) - 1+1
3. Leo Carlsson (ANA) - 1+1

Aktuálně z nhl.cz

Tohle strašně bolí, smutní Tkachuk. Ottawa po vyřazení čelí otázkám, co dál

26. dubna 10:00

O výhře Minnesoty rozhodl v prodloužení Boldy! Pittsburgh si vynutil pokračování série

26. dubna 5:50

Kučerov vyprovokoval Dobeše, Dostál se málem porval, Vejmelka mezi hvězdami

25. dubna 18:15

Konec pohádky na Floridě? Vyjednávání s jedničkou drhne, Panthers zvažují život bez ní

25. dubna 14:00

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

