Po zevrubném ohledání nenabízí kanadská soupiska pro nadcházející světový šampionát moc věhlasných jmen. Podobně na tom byla Kanada loni a i tak to stačilo po zlepšených výkonech ve vyřazovací části na titul. Letos trčí ze zástupu bezejmenných nejvíc Mathew Barzal.

Poté, co Američané zveřejnili svou sestavu, jejíž součástí je útočník Islanders Kieffer Bellows, potvrdil svou účast na kanadské straně také Mathew Barzal. Vzájemný souboj dvou Ostrovanů by mohl být velmi pikantní.

Po skvostném vstupu do NHL, kdy v sezóně 2017-18 nasbíral 85 bodů (22+63) v 82 utkáních, poněkud zvolnil (62, 60 a 45 bodů). Také letos to nebylo úplně ono. V 73 zápasech 59 bodů (15+44). Průměrný čas na ledě 18 minut, závěr sezóny lepší než její průběh.

Barzal se poprvé v kariéře potýkal se sérií překážek. Šest duelů vynechal kvůli kotníku, což bylo jeho první větší zranění v dosavadní kariéře NHL. Další tři utkání vypustil kvůli zápisu na covid protokol. Trenér Barry Trotz s ním hodně smýkal sestavou.

„Bylo to trochu zklamání. Věci nesedly tak rychle, jak měly. Chlapi vypadávali ze sestavy, ať už kvůli covidu nebo zraněním. Bylo těžké najít tu správnou souhru,“ řekl Barzal před týdnem při výstupní prohlídce. „Za sebe jsem hrdý, že jsem jako centr mohl hrát s kýmkoli, nicméně moc puků jsme do sítě neposlali.“

Po sezóně prý se vedly v kabině řeči hlavně o tom, jak se zlepšit do příštího ročníku. Nadcházející šampionát by mu mohl spravit chuť. To že na něj elitní útočníku kývnul, svědčí minimálně o tom, že by měl být fyzicky v pořádku.

„Cítím se, jako když jsme se poslední dva roky nedokázali dostat do tréninku. Každý by měl v létě zamakat, zlepšit se, zesílet a já věřím, že se tahle parta zase pohne dopředu,“ řekl Barzal.

Pomáhat ji přitom už bude nový trenér, neboť ten starý na Long Islandu skončil.

