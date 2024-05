Hvězda KHL míří na Long Island. Chtělo ho deset týmů, Tsyplakov si vybral Isles

New York Islanders ve čtvrtek oznámili posilu z Ruska. Isles podepsali roční smlouvu s ruským pravým křídlem Maximem Tsyplakovem, který by měl zapadnout do prvních dvou útoků, v KHL totiž patřil ke špičce.

Byli to i rivalové NY Rangers, kdo patřili do skupiny deseti týmů, které o Tsyplakova projevily zájem. O borce z KHL se zpravidla zajímá více týmů najednou, stejně tomu bylo například u Andreje Kuzmenka.

Zájem Islanders se podle NY Post datuje dva až tři měsíce zpět a vedoucí evropský skaut Jim Paliafito byl od té doby pravidelně v kontaktu s Tsyplakovovým táborem.

Pětadvacetiletý Tsyplakov nastřílel v této sezoně za Spartak Moskva 31 gólů, mohl by působit jako střelec i jako borec před bránu.

V KHL odehrál sedm sezon, ročník 2023/24 byl z hlediska produktivity zdaleka nejlepší – před letošním ročníkem nedal Tsyplakov více než 10 gólů za ročník.

Po prohře Spartaku Moskva ve čtvrtfinále KHL s Metallurgem mu skončila smlouva. Žádné závazky tak Islanders řešit nemuseli.

O moskevského rodáka se zajímaly také týmy Maple Leafs a Canadiens. The Athletic uvedl, že Maple Leafs se v únoru setkali s Tsyplakovovým táborem a Elliotte Friedman ze Sportsnet se o zájmu Montrealu zmínil v nedávném díle podcastu "32 Thoughts".

Tsyplakov sice hrál křídlo, ale jeho agent Tikhon Chernykh se vyjádřil ve smyslu, že Islanders byli mezi týmy, které byly zvědavé, zda se hodí i na pozici centra.

Tsyplakovova smlouva bude obsahovat základní plat 925 tisíc dolarů, což pro organizaci není žádný risk.

Islanders, kteří si od roku 2019 nevybrali v prvním kole draftu, nemají příliš mnoho nadějných mladíků a dlouholeté opory čtvrté lajny Matt Martin a Cal Clutterbuck jsou v létě nechráněnými volnými hráči s nejasnou budoucností.

Share on Google+