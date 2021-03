Hvězda na tribuně! Hart musí zabrat, říká trenér

Jedno z největších zklamání letošní sezony? Pro mnohé je to brankář Carter Hart. Měl být hlavní oporou Philadelphie Flyers, podle mnohým je právě on nástupcem Careyho Price na pozici nejlepšího kanadského gólmana. Letošní sezona je pro něj však noční můra. Alain Vigneault, trenér Letců, mu dokonce naplánoval dva zápasy na tribuně.

První zápas na tribuně si Carter Hart jako zdravý náhradník odbyl dnes v noci, kdy na ledě Buffala jeho spoluhráči předvedli čtyřgólový obrat. Flyers odehrají ve středu v Buffalu ještě jeden zápas, nicméně i v tom bude Hart odstaven.

„Potřebuje zabrat,“ uvedl na adresu Harta Vigneault. „Na trénincích nám musí ukázat víc, musí být lepší. S ním a trenérem gólmanů jsme měli debatu o tom, jak by to mělo vypadat. Nejen výkony, ale i přístup k tréninku.“

Novou jedničkou je tak veterán Brian Elliott, který odchytal také poslední zápas proti Buffalu. Záda mu kryl Alex Lyon.

Když byl Hart odstaven mimo hru, možná si mnozí fanoušci oddechli. Jeho forma v posledních zápasech je totiž hrozivá. V posledních deseti zápasech dostal průměrně 5 gólů, přičemž jeho úspěšnost zákroků činila 81,5 %.

Svůj tým naposled dovedl k vítězství před téměř dvěma týdny. „Myslím, že to jde správným směrem. Musím věřit sám sobě a svým schopnostem,“ řekl tehdy.

Od té doby odchytal tři zápasy. Procentuální úspěšnost zákroků v nich průměrně činila 78,9. Všeříkající.

„Víme, že je to dobrý gólman, ví to celý hokejový svět,“ uklidňuje situaci Hartův spoluhráč Shayne Gostisbehere. „Dostane se z toho.“

Loňská sezona Hartovi vyšla na jedničku. Ve všech statistikách byl více než solidní, navíc vyhrál 24 zápasů ze 40.

Také by se nemělo zapomínat na to, že je mu stále teprve 22 let. Je tak třetím nejmladším gólmanem v lize. Na hlušší období má tak plné právo.

„Když se podíváte na největší hvězdy dneška a na to, kde byli ve svých dvaadvaceti, uvidíte, že to taky neměly lehké,“ komentoval Hartovo počínání generální manažer Philadelphie Chuck Fletcher. „Teď mu to sice nejde, ale dlouhodobě bude v naší organizaci skvělým gólmanem.“

