14. srpna 15:00David Zlomek
Winnipeg Jets mají před sebou zásadní dilema. Hvězdný útočník Kyle Connor se blíží k létu 2026, kdy mu vyprší smlouva a stane se nechráněným volným hráčem. Klub už na začátku léta označil jeho prodloužení jako absolutní prioritu, ale realita je jiná – šest týdnů od chvíle, kdy mohl podepsat novou smlouvu, jednání prakticky stojí.
Podle insidera Franka Seravalliho jsou na stole jen úvodní kontakty. Connorův tábor nespěchá a pečlivě „vyhodnocuje možnosti“. Pro osmadvacetiletého křídelníka jde totiž o nejdůležitější období kariéry, pokud jde o finanční potenciál.
Connor patří k nejproduktivnějším hráčům v historii organizace – v 613 zápasech nastřílel 284 gólů a celkem nasbíral 582 bodů. Od svého debutu v sezoně 2016/17 je dvanáctým nejlepším střelcem celé NHL, přičemž za sebou nechal i hvězdy jako Brad Marchand nebo Steven Stamkos. Minulou sezonu zaznamenal kariérní maximum 97 bodů a stal se nepostradatelným lídrem útoku.
Pro klub je jeho setrvání otázkou přežití. Po letním odchodu Nikolaje Ehlerse do Caroliny má Winnipeg v útoku ještě větší závislost na první lajně. Hlubší kádr? Na papíře to nevypadá růžově, jelikož Cole Perfetti se stále hledá a návrat Jonathana Toewse po pauze je velký otazník. Bez Connora by se z ofenzivní mašiny stala poloprázdná skříň.
Jets navíc čelí typickému problému malého trhu, přilákat špičkové volné hráče je extrémně složité. I kdyby se v létě 2026 na trhu objevila velká jména, není jisté, že by do Manitoby chtěla přijet. Proto je pro generálního manažera Kevina Cheveldayoffa praktičtější udržet, co má, než riskovat lov v neznámých vodách.
Analytici AFP odhadují, že Connorova nová smlouva by se mohla pohybovat kolem osmi let s ročním platem 12 milionů dolarů, a to při očekávaném růstu platového stropu. Pokud by se ale rozhodl testovat trh, může si říct i o 13–14 milionů.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.