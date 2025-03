Hvězda NCAA na scénu! Capitals získávají před play-off velkou zbraň

Ryan Leonard se může už brzy stát hráčem Washingtonu Capitals. Jeho univerzitní sezona v Boston College skončila v neděli porážkou 1:3 s Denverem, což znamená, že elitní střelec NCAA je nyní volný k podpisu profesionální smlouvy. A Capitals po něm okamžitě natahují ruku.

Dvacetiletý útočník v posledním utkání nebodoval, čímž se zastavila jeho fantastická série 17 zápasů s alespoň jedním bodem. To ale nic nemění na tom, že je nejlepším střelcem NCAA s 30 góly ve 37 zápasech. Jeho sezona mu vynesla titul nejlepšího hráče Hockey East, prvenství v kanadském bodování této prestižní soutěže i nominaci na Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče univerzitního hokeje.

Washington už loni Leonarda lákal k přestupu do NHL, ale tehdy se rozhodl zůstat ještě jeden rok na univerzitě. Letos už je ale situace jiná – generální manažer Capitals Chris Patrick nedávno přiznal, že s Leonardovým případným příchodem počítal už při trade deadline. A jen pět dní zpátky oznámil, že jakmile Leonardova sezóna skončí, okamžitě začne jednat s jeho agentem.

„Doufám, že podepíše. Jakmile pro něj sezona skončí, spojíme se s jeho agentem a zjistíme, jestli se dá něco udělat,“ řekl Patrick.

Pokud Leonard kývne, mohl by se k týmu připojit prakticky okamžitě – Capitals hrají už v úterý na ledě Bostonu, tedy jen kousek od jeho univerzity. Přestup do NHL by pro něj znamenal okamžitý vstup do ligy bez nutnosti stěhování jiného hráče do AHL. Jakmile podepíše, naběhne mu tříletý nováčkovský kontrakt s pravděpodobně velmi štědrými výkonnostními bonusy.

Leonard za dva roky na Boston College nasbíral 109 bodů (61+48) v 78 zápasech a dvakrát po sobě slavil zlato s americkou reprezentací na juniorském šampionátu. Jeho střelecký talent je nepopiratelný – stal se prvním hráčem v této dekádě, který dokázal nasázet 30 branek ve dvou po sobě jdoucích sezónách NCAA. Naposledy se to povedlo Camu Atkinsonovi v letech 2009 a 2010.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+