Hvězdná křídla na rozcestí. Guentzel dá Carolině sbohem, Reinhart chce zůstat

Mají podobnou pozici, jsou to podobní hráči a končí jim smlouvy. Přesto se Jake Guentzel, jarní posila Caroliny, a Sam Reinhart, vrchní snajpr Floridy, rozhodnou jinak.

Carolina Hurricanes údajně přirozeně projevila velký zájem o podepsání smlouvy s Jakeem Guentzelem. A tato jednání s jeho agentem Benem Hankinsonem pokračují i nadále.

Zároveň to však vypadá, že nejpravděpodobnějším výsledkem je v této fázi odchod Guentzela na trh s volnými hráči. Neznamená to však, že by tím byla Carolina úplně ze hry, byť je to pravděpodobné.

Jedinou pákou, kterou Hurricanes mají, je možnost osmiletého paktu. Guentzel může jinde dostat maximálně sedm let, tudíž o jeden rok luxusního platu méně. Z šesti milionů za sezonu, které bral doteď, by se prý rád dostal minimálně na osm.

Což pochopitelně Carolině nehraje do karet, podepsat totiž musí spoustu hráčů. Kromě Guentzela se 1. července stanou volnými hráči útočníci Teuvo Teravainen, Jordan Martinook a Stefan Noesen a obránci Brett Pesce, Brady Skjei, Tony DeAngelo a Jalen Chatfield. Otazník pochopitelně stále visí i nad Martinem Nečasem.

Poměrně jasno má o své budoucnosti Sam Reinhart, útočník Floridy.

Nikdo se k této situaci samozřejmě nechtěl vyjadřovat, ale po celou dobu se ze strany organizace i Reinharta ozývalo, že existuje silná oboustranná touha najít cestu k prodloužení smlouvy. Problém by mohl být časový horizont, Florida to musí stihnout v krátkém mezičase mezi koncem finále a startem července.

Reinhart je považován za jednoho z nejlepších hráčů, kteří by mohli 1. července vstoupit na trh. Má za sebou nejlepší sezonu v kariéře, v níž nastřílel 57 gólů a získal 94 bodů, k čemuž přispělo i nejlepší procento střelby v NHL 24,5. Reinhart má na kontě také osm gólů a čtyři asistence v 17 zápasech play off.

A to se pochopitelně bude rovnat pořádnému balíku. Portál Evolving-Hockey kupříkladu předpokládá, že Reinhart podepíše osmiletou smlouvu s platem 11,13 milionu dolarů, pokud zůstane na Floridě. Tím by se stal nejlépe placeným hráčem Panthers před kapitánem Aleksanderem Barkovem a brankářem Sergejem Bobrovským, kteří si ročně vydělají 10 milionů dolarů.

