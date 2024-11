Hvězdní Rangers chystají zemětřesení. Mezi nechtěnými kapitán i legenda

Poslední roky patří New York Rangers do užšího okruhu favoritů, ale v play off to nevychází. Se základní částí přitom na Manhattanu nemívají problém. Ani nyní to není velký propadák, ale fanoušci i vedení cítí, že tenhle tým má navíc. Chris Drury, GM Jezdců, dal prý týmům najevo, že by s týmem rád zatřásl. A to dost výrazně, na listu nechtěných se objevil kapitán Jacob Trouba i klubová legenda Chris Kreider.

V Madison Square Garden se schyluje k revoluci. Po třetí porážce v řadě, tentokrát 2:5 od St. Louis Blues, se nálada v New York Rangers zhoršuje každým dnem. Trenér Peter Laviolette neskrývá frustraci a vedení klubu v čele s prezidentem Chrisem Drurym už chystá zásadní kroky.

„Už tři zápasy hrajeme pod naším standardem. To není tým, kterým chceme být. Musíme se zlepšit, všichni do jednoho,“ řekl Laviolette po zápase.

Podle několika zdrojů poslal Drury memo ostatním generálním manažerům NHL, v němž oznámil, že je připraven vyměnit i ty největší hvězdy týmu. Mezi jmény na přestupovém trhu se objevili kapitán Jacob Trouba a nejdéle sloužící hráč Rangers Chris Kreider.

Zatímco Kreider chyběl v pondělním utkání kvůli zranění v horní části těla, Trouba na ledě opět tápal. Podílel se na třech gólech Blues při hře pět na pět, ale problémy se neomezují jen na něj. Mika Zibanejad, Ryan Lindgren a další zkušení hráči také předvádějí výkony hluboko pod svými možnostmi.

„Nemůžeme vyhrávat, pokud soupeř střílí 40 nebo 50krát za zápas,“ posteskl si Laviolette. „Musíme být mnohem lepší v defenzivní hře. Všichni musí přidat.“

Navzdory slibnému začátku sezony (bilance 12-7-1) je jasné, že Rangers míří do problémů. Ani povolání mladíků Bretta Berarda a Matta Rempeho do prvního týmu nezměnilo obraz hry. Tým ztrácí příliš mnoho puků, prohrává osobní souboje a nezvládá defenzivní úkoly.

Pavel Bučněvič, bývalý hráč Rangers, v pondělním zápase přidal poslední gól do prázdné branky a symbolicky připomněl, jaké chyby se Drury dopustil v minulosti, když právě jeho poslal pryč. Nyní klub hledá způsob, jak se dostat z této spirály dolů.

„Musíme to nějak zastavit,“ prohlásil jediný hráč, který po zápase přišel mluvit s novináři, Artěmij Panarin. „Jsme profesionálové. Všichni už zažili situace, kdy se věci nedaří. Musíme se probudit, napravit chyby a připravit se na další zápas.“

Otázkou zůstává, kdo bude obětí plánovaných změn. Kreider má stále solidní produktivitu s devíti góly ve 19 zápasech, ale jeho smlouva i věk mohou být problémem. Trouba se sice neoficiálně spojoval s přestupem do Detroitu už v létě, ale jeho špatné výkony tuto možnost komplikují. A Zibanejad má ve smlouvě klauzuli, která znemožňuje výměnu bez jeho souhlasu.

Přesto je jasné, že Drury hledá způsoby, jak tým oživit. Pokud se podaří najít partnera na přestup, může to být zlomový okamžik sezony – a možná i celé éry tohoto týmu.

Share on Google+