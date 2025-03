Hvězdný kouč Canucks zatím odmítá jednat o nové smlouvě. Proč?

Vancouver Canucks chtějí mít jasno o budoucnosti hlavního trenéra Ricka Toccheta co nejdříve, ale zkušený kouč na to zatím nemá čas. Plně se soustředí na závěr sezony a boj o postup do playoff, proto jakékoliv jednání o prodloužení smlouvy odkládá.

„Nejde o žádné taktizování ani vytváření tlaku. Prostě se chci naplno věnovat sezóně, tak to mám nastavené,“ vysvětlil Tocchet.

Vztahy s vedením klubu jsou podle něj výborné. S majitelem Francescem Aquilinim i šéfy hokejových operací Jimem Rutherfordem a Patrikem Allvinem si rozumí a nepochybuje, že se v pravý čas na všem dohodnou.

„Jsem stoprocentně soustředěný na tým a nemám ani minutu na to, abych řešil, co bude se mnou,“ říká Tocchet.

Bývalý útočník, který převzal tým před dvěma lety, patří mezi nejúspěšnější trenéry v historii organizace. Jeho bilance ve Vancouveru je 185-101-60, s procentuální úspěšností .611 se řadí hned za klubovou legendu Alaina Vigneaulta.

Minulou sezonu dovedl Canucks k 109 bodům a do druhého kola playoff, což mu vyneslo ocenění pro nejlepšího trenéra NHL. Letos ale Vancouver bojuje o poslední postupové místo v Západní konferenci a bude to drama do posledních kol.

Tocchetovi stále běží původní kontrakt, který zahrnuje týmovou opci na další sezonu. Vedení Canucks však nechce, aby v příštím ročníku nastupoval s nejistou budoucností. Generální manažer Allvin ocenil Tocchetovu práci a dal jasně najevo, že by si přál jeho setrvání: „Je skvělý v komunikaci i v nastavování pravidel. Udělal na mě dojem, jak zvládá těžké situace, a věřím, že tohle brzy dotáhneme do konce.“

