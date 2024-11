Hvězdný Mičkov zažívá léčbu Tortorellou

Jestli je něco, co John Tortorella za 23 let svého působení v NHL jasně ukázal, je to, že si nenechá ujít příležitost vyslat vzkaz hráči, když je to třeba. Nováček Matvej Mičkov se o tom přesvědčil minulý týden proti St. Louis Blues. Největší naděje Flyers se v první třetině ocitla na několik střídání na střídačce.

Zatímco mnozí se domnívají, že šlo o trest od jeho trenéra, Tortorella to popsal spíše jako způsob, jak se nováček poučí ze svých chyb tím, že chvíli vychladne, než aby se vrátil na led a ihned hrál dál.

„Je to devatenáctiletý kluk, který hraje v nejlepší lize na světě. Myslím, že začíná poznávat, co je to NHL, co se týče rychlosti, co se týče času a prostoru kolem něj, všech věcí, které s tím souvisejí. V rámci hry pět na pět se někdy bude trochu trápit. S tím počítáme,“ vysvětlil Tortorella.

A dodal: „Úplně vám nebudu říkat, o co jde, ale pokud stále uvidíme stejnou chybu, stane se tohle. I proto, že se jedná o nesoustředěnost na určitou část hry.“

I přes posazení na lavičku hraje sedmá volba draftu NHL 2023 tak, jak bylo avizováno. V pátek byl vyhlášen nováčkem měsíce října poté, co v 11 zápasech vstřelil čtyři góly a zaznamenal devět bodů.

Zatímco devatenáctiletý mladík má povětšinou dobré momenty, Tortorella zaznamenal v jeho hře výkyvy.

Což je ale dle trenéra Flyers pochopitelné, vždyť se Mičkov přizpůsobuje rozdílu v dění NHL oproti tomu, na co byl mladý Rus zvyklý v KHL.

„Tam se nehrají čtyři zápasy za šest dnů. Nehraje proti takové konkurenci jako tady... Byl jsem k němu v tomto ohledu velmi upřímný. Někdy si prostě tolik nezahraje a bude se víc dívat na zápas. Není to tak, že bych na něj křičel. Říkám mu, jak vše funguje,“ dodal Tortorella.

