Hvězdný Rask zpátky v Bostonu? Smlouva je zatím daleko, nastínil prezident Bruins

Čtyřiatřicetiletý finský brankář Tuukka Rask, který po loňské sezóně musel podstoupit operaci kyčlí, se pomalu a jistě vrátil do tréninkového tempa. Od 6. prosince dokonce nastupoval jako nouzová záloha za současnou jedničku mužstva Linuse Ullmarka. Ve středu ale prezident Bostonu Cam Neely prohlásil, že o novém kontraktu se zatím nejedná.

„Vím, že Don a Raskův agent vedli různé diskuse, ale o nové smlouvě podle mě nemluvili. Na tu je ještě brzy. Určitě chceme nejprve vidět Tuukku jak se rozchytá při trénincích,“ uvedl Neely s odkazem na generálního manažera Bruins Dona Sweeneyho.

Během současné situace se finský gólman ani nemůže pořádně rozchytat. „V aktuální pauze bohužel Rask nemůže čelit střelám hodných NHL a to je bezpochyby věc, na kterou se těšil. Představoval si, že se v těchto posledních týdnech prosince a začátkem ledna dostane nahoru,“ podotknul prezident Bruins k posledním dnům točících se okolo prosincové přestávky.

Bruins byli kvůli Covidu-19 uzavřeni ve třídenní karanténě, která byla následně prodloužena až na pět dní. Poslední zápas si tedy zapsali 17. prosince, kdy prohráli na půdě newyorských ostrovanů.

Tuukka Rask se po červencové operaci kyčle vrátil právě do tréninkového centra Bruins, kde mu s rekonvalescencí pomáhal tamní trenér brankářů Bob Essensa. Doktoři jeho návrat na led odhadli na leden až únor následujícího roku a samotný hvězdný Fin několikrát prohlásil, že jestli se někdy do nejslavnější ligy světa vrátí, bude to jedině v dresu Bostonu.

Tento urostlý hokejový kouzelník vychytal medvědům 306 vítězství a v historickém žebříčku gólmanů Bruins je jednoznačným lídrem. Dále vévodí odehraným zápasům (540) a samozřejmě i odchytaným minutám, kterých už nastřádal více než 32 tisíc.

Prozatím je Boston v Atlantické divizi na páté příčce a těsně mu uniká postup do playoff. Ovšem oproti ostatním soupeřům celé Východní konference čítá zhruba o čtyři odehrané zápasy méně.

