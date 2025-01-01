Hvězdný Šilovsův debut za Pittsburgh: Chytil 25 střel a zapsal se do historie

9. října 18:48Adam Čuba
V červenci se stal pro Vancouver nechtěným. Teď, o několik měsíců později a v jiném působišti, dosáhl lotyšský gólman Arturs Šilovs na jeden ze svých dosavadních kariérních higlightů, když při svém debutu za Pittsburgh Penguins vychytal čisté konto, své první v NHL.
Je to už dvanáct let, kdy naposledy jakýkoli brankář Tučňáků vychytal v prvním utkání sezony nulu. To, že se Šilovs zařazuje ke vskutku elitní společnosti dokazuje i jméno onoho brankáře z roku 2013. Byl jím Marc-Andre Fleury, brankářská hokejová legenda, trojnásobný vítěz Stanley Cupu.
Už jen fakt, že čtyřiadvacetiletý mladík přetlačil v boji o první start sezony Tristana Jarryho, se dá označit jako veliký úspěch. Šilovs se s něčím takovým každopádně nespokojil, navrch přihodil výhru a k tomu čisté konto. Z pětadvaceti střel, které na něj vyslali New York Rangers nepustil za svá záda ani jedinou, samotnému Artěmiji Panarinovi chytil dvě rány, další hvězda Jezdců – Mika Zibanejad Lotyše zasypala dokonce sedmi pokusy, neuspěla ani s jediným.
Pens tak možná nečekaně našli svůj tajný trumf. Pro brankoviště tradičního klubu může být štírek z Evropy dlouhodobým řešením, ve 24 letech má ještě všechno před sebou.
Zatímco v NHL Arturse Šilovse teprve poznávají, v Evropě už se o něm nějakou dobu ví. Koneckonců vzpomeňte si na lotyšskou jízdu mistrovstvím světa 2023, kdy parta kolem kapitána Kasparse Daugavinše dokráčela pro senzační bronzové medaile. Šilovs tehdy nastoupil do všech deseti utkání lotyšského nároďáku s úspěšností nad 92 %, a po turnaji sesbíral snad všechny možné ceny. Vyhlášen byl nejlepším brankářem turnaje, dostal se do All Star týmu, a dokonce mu připadlo i ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče mistrovství.
Možná trošku s podivem se nyní jeví Šilovsův odchod z Vancouveru. Canucks víceméně dobrovolně pustili konkurenci gólmana, který jejich farmu v AHL dotáhl ke Calder Cupu. Navíc, Vancouver potřebuje gólmana pro případ, že bude indisponován Thatcher Demko, který tradičně laboruje se zraněními...
Už v srpnu vyšel na portálu The Hockey Writters článek s výmluvným titulkem „Canucks May Regret Trading Arturs Silovs,“ tedy že Canucks mohou tohoto trejdu litovat. S odvoláním na Demkovo zdraví, Šilovsův talent i fakt, že jeden nepříliš zajímavý prospekt a čtvrté kolo draftu, je za brankáře jeho kalibru málo.... Samozřejmě, sezona bude ještě dlouhá, nicméně teď, pár dní po startu zámořské soutěže se skutečně zdá, že se Kosatky krutě unáhlily.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.