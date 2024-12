Hvězdy hledají hvězdu: Koho může Dallas přivést místo Seguina?

Dallas Stars se ocitli ve složité situaci. Tyler Seguin, který měl se jeden z nejlepších startů sezony své kariéry, podstoupil operaci kyčle a bude mimo hru 4–6 měsíců. Ztráta takového hráče sice představuje velký problém, ale zároveň dává klubu příležitost využít volný prostor pod platovým stropem.

Generální manažer Jim Nill zdůraznil, že tým se bude spoléhat na vnitřní zdroje, například na mladíky Logana Stankovena nebo Wyatta Johnstona. Přesto se stále spekuluje, že Stars by mohli na trhu s hráči sáhnout po velkém jménu. Renomovaný portál The Hockey News nabízí tři zajímavé možnosti.

Největší pozornost vzbuzují spekulace o příchodu Jevgenije Malkina. Podle experta Cama Robinsona, který uvedl na sociálních sítích, že „malý ptáček“ mu naznačil potenciální zájem Stars, by Dallas mohl využít prostor vzniklý umístěním Seguina na LTIR.

„Hovoří se o tom, že Dallas by mohl získat Malkina a Seguina mít zpět pro play-off,“ prohlásil Robinson.

Malkin, který patří mezi nejdominantnější centry poslední dekády, by pro Stars mohl být velkou posilou. Jeho zkušenosti, schopnost hrát pod tlakem a přínos v klíčových momentech jsou nesporné. Otázkou zůstává, zda by Penguins byli ochotni vzdát se svého hvězdného hráče, a jakou protihodnotu by za něj požadovali. S tím, že se ale blíží přestavba Pens, by přestup dával smysl.

Mika Zibanejad je dalším hráčem, který by mohl zapadnout do sestavy Stars. Podle zdrojů portálu RG.org je tento centr dostupný na přestupovém trhu. Rangers údajně komunikovali s jedním ze západních týmů, což vyvolalo spekulace o Zibanejadově možném přesunu.

Zibanejad patří mezi nejspolehlivější ofenzivní hráče NHL a jeho bodová produkce z něj činí atraktivní cíl. S kontraktem na 8,5 milionu dolarů za sezonu až do roku 2030 je sice finančně náročný, avšak jeho přínos by mohl být zásadní. Pro Dallas, který má stále ambice na Stanley Cup, by Zibanejad mohl představovat dlouhodobé řešení i v kontextu stárnoucího jádra týmu.

Taylor Hall je sice levé křídlo, nikoliv centr, avšak jeho příchod by mohl přinést nový impuls do ofenzivy Stars. Hall má za sebou složitý začátek sezony v Chicagu, kde situace po výměně trenéra není ideální. Možná dohoda by mohla zahrnovat nejen Halla, ale také obránce Connora Murphyho. Oba hráči by se svými kontrakty (při částečném ponechání platu Chicagem) vešli do rozpočtu Dallasu.

