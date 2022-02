Hvězdy NHL na další olympiádě? IIHF chce mít jasno co nejdříve

Už to vypadalo, že na letošní olympiádě v Pekingu budou nejlepší hokejisté z celého světa. Ale účast hráčů z NHL nakonec narušil covid-19. Další olympijské hry budou za čtyři roky v Miláně a IIHF věří, že po dvanácti letech zde budou opravdu i hvězdy ze zámořské NHL.

„Úkolem IIHF je udělat vše pro to, aby přivedla ty nejlepší hráče," uvedl na tiskové konferenci prezident Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif.

Ten chce o tom začít vyjednávat už v březnu tohoto roku a dále by se to mělo probírat v létě, až skončí sezona v zámořské NHL.

„Pokud by hráči z NHL nedorazili, byl by to velký problém. Všem bylo líto, že jsme nemohli přivést ty nejlepší hráče (do Pekingu). Byla to promarněná příležitost, ale jsme připraveni na další setkání," ujistil.

„Úkolem IIHF je udělat vše pro to, aby přivedla ty nejlepší hráče."

Už jen tato zkušenost je velmi užitečná, ovšem prezident IIHF by chtěl mít o celé situaci jasno rozhodně dříve, než tomu tak bylo tentokrát.

Pro olympiádu v Pekingu se o účasti hráčů z NHL rozhodlo až v září minulého roku. Jenže v prosinci se v nejlepší hokejové lize rozšířilo onemocnění covid-19, odkládalo se velké množství zápasů a všechno bylo jinak.

I podruhé za sebou mohli jet na největší sportovní událost světa jen hokejisté z jiných soutěží.

Hráči NHL se účastnili olympiády naposledy v roce 2014 v Soči.

Na tiskové konferenci IIHF se probíralo několik témat. Jedním z nich byl i čínský hokej.

„Naším úkolem je přivést lední hokej do celého světa. Když Čína hrála s Japonskem, sledovalo přenos 90 milionů lidí. Tato čísla jsou neuvěřitelná,“ řekl Luc Tardif o ženském utkání, ve kterém vyhrály hokejistky domácí Číny po nájezdech 2:1.

„Tyto olympijské hry byly prvním krokem. Bude to dlouhodobá práce," je si vědom prezident IIHF o rozšíření hokeje v této asijské zemi.

Podle prvního místopředsedy Petra Břízy trvá 10 až 15 let, než systém vyprodukuje skvělé hokejisty. „Chceme s nimi i nadále spolupracovat a ukázat, jak zlepšit hokej."

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+