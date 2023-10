Hvězdy se trápí. Hraju hrozně, kaje se Laine. Severson skončil na lavičce

Bídu, kterou v minulé sezoně Columbus předváděl, nechtěl žádný fanoušek Blue Jackets znovu zažít. Ale začátek tohoto ročníku není o moc lepší, navíc se trápí hráči, kteří by tým měli táhnout.

Obránce Blue Jackets Damon Severson byl v pondělí dokonce ponechán na střídačce po celou třetí třetinu zápasu, který nakonec Columbus prohrál 0:4.

Několik vteřin před druhým gólem Red Wings měl Severson puk hluboko ve vlastním pásmu a snažil se přihrávkou najít Patrika Laineho. Útočník Detroitu J. T. Compher zachytil Seversonův pokus a našel Michaela Rasmussena, který se mohl radovat z gólu.

"Nevím, jestli jsem chtěl zapůsobit na nové spoluhráče, fanoušky nebo vedení. ... Je to hloupost, protože mě sem očividně přivedli z nějakého důvodu," řekl o hořkém momentu. "Jsem si dobře vědom toho, že to nemůžu udělat. Musím hrát jednoduše."

Není se co divit, že má Severson dojem, že musí vymýšlet velké věci. Jeho osmiletá smlouva na padesát milionů dolarů ho k tomu zavazuje. Jeho zásah do platového stropu ve výši 6,25 milionu dolarů je druhý nejvyšší ze všech obránců Columbusu, více má pouze Zach Werenski.

Úplně z formy vypadá Patrik Laine. Tedy alespoň podle Fina samotného. Ve třech zápasech má zatím 1+1, ale je to herní projev, který ho trápí.

"Zatím dost hrozné," odpověděl po posledním zápase na otázku, jaké jsou jeho výkony. "Nedokážu trefit branku, ani kdyby na tom závisel můj život, nedokážu rozehrát, nedokážu vyhrát vhazování. V podstatě teď nepomůžu vůbec ničím."

Může to souviset se změnou, která rozhodně není malá. Poté, co strávil prvních sedm let kariéry jako křídlo, hraje Laine v této sezóně na pozici centra. "Budu dál pracovat, dál na sobě makat, snažit se to všechno napravit a pokusit se dostat zpátky na úroveň, na které bych měl být," řekl.

Laine v současné době vede lajnu s Adamem Fantillim a Alexandrem Texierem poté, co to na začátku sezony zkoušel s Johnnym Gaudreauem.

