Hvězdy se vrací! Eichel pomůže Vegas, Paciorettyho čeká debut

Dlouho jste je neviděli, dnes v noci budete mít možnost! Zatímco Jack Eichel na začátku sezony hvězdil, Maxe Paciorettyho ještě fanoušci Caroliny v dresu jejich týmu vidět nemohli. Oba by se však měli zapojit do akce již v dnešních zápasech.

Eichel vletěl do sezony jako uragán a v 27 zápasech zapsal 29 bodů. Fanoušci Golden Knights si mnuli ruce. Tohle je ten borec, pro kterého jsme trejdovali!

Ozval se ale Eichelův hlavní nepřítel, a sice zdraví. Na začátku prosince přišlo zranění v dolní části těla, které v součtu vyřadilo Eichela na třináct utkání.

„Uvidíme, jak bude vypadat na ranním rozbruslení. Poslední trénink ale zvládnul dobře. Pokud se nestane nic neočekávaného, měl by hrát,“ potvrdil trenér Vegas Bruce Cassidy.

Samotný Eichel to chtěl zkusit i přes bolest. Ta ho ale dál nepustila. „Týden po zranění jsem to chtěl zkusit, ale prostě to nešlo,“ pokrčil rameny. „Chvíli trvalo, než jsme přišli na to, o co jde. Klíčem byla trpělivost. Nebylo to zranění, co zmizí přes noc. Některé dny byly lepší, některé horší. Teď jsem ale zpět."

Zatímco Eichel v této sezoně dokázal zazářit, Max Pacioretty ještě ne. Měsíc poté, co byl vyměněn do Caroliny, musel na operaci s achilovkou.

Prvotní informace nevypadaly příliš pozitivně, ale faktem je, že Pacioretty se vrací o měsíc dřív, než bylo předpovídáno.

Bude zajímavé sledovat, kam se v nabitém útoku postaví. Hurricanes chybí ryzí střelec Paciorettyho typu, své místo si tak určitě najde, a to i přes to, že Carolina v posledních týdnech jede jako dobře namazaný stroj.

Z Caroliny ale přišla i jedna horší zpráva. Ondřej Kaše od začátku sezony nehrál a nevypadá to, že by se na tom mělo cokoliv měnit. Byl totiž umístěn na listinu dlouhodobě zraněných. Problémem jsou přetrvávající problémy související s otřesem mozku.

