Hvězdy se vrací na scénu! Pro Jiříčka to znamená zase cestu na farmu

S ohledem na to, že Minnesota Wild plánují před zápasem proti Utah Hockey Club aktivovat útočníka Kirilla Kaprizova a obránce Jareda Spurgeona z listiny zraněných, bylo jasné, že z jejich soupisky bude muset někdo uvolnit místo. Podle oficiálního oznámení týmu se tímto hráčem stal obránce David Jiříček, který byl přeřazen na farmu.

Jiříčkova role v týmu Wild byla od začátku obtížně odhadnutelná. Ačkoliv se k týmu připojil po výměně z Columbus Blue Jackets, jeho působení se omezilo převážně na tréninky.

Při původním odeslání do AHL Iowa od něj Wild očekávali, že naváže nebo překoná své výkony z úvodu sezony 2023/24, kdy za AHL Cleveland Monsters zaznamenal devět gólů a 22 bodů v 33 zápasech. Místo toho však Jiříček za Iowa Wild v prvních 11 zápasech nasbíral pouze dvě asistence.

Do Minnesoty byl Jiříček povolán 8. ledna jako náhrada za zraněného Spurgeona, ale výsledky zůstaly zpočátku nevýrazné. Během prvních čtyř zápasů v NHL nezískal žádný bod a v průměru odehrál 12:56 na zápas.

Přesto dokázal ve dvou utkáních proti Nashville Predators a Colorado Avalanche předvést své schopnosti, kvůli kterým byl v roce 2022 draftován jako šestý celkově. V těchto zápasech zaznamenal gól, asistenci, +2 v hodnocení účasti na ledě a průměrný ice time 13:16. To už vypadalo mnohem nadějněji.

„Ukázal několik dobrých věcí, které mohou týmu pomoct," chválil ho trenér John Hynes. „Je velký, má v sobě přirozenou soutěživost. Umí přihrát, dobře čte hru, umí dát gól, jeho střela je zbraní. Má skvělé ofenzivní instinkty.“

Bylo zřejmé, že Jiříček hrál s větším sebevědomím a byl aktivnější, což se odrazilo i na jeho výkonech. Při návratu do Des Moines v Iowě, kde bude pokračovat ve svém rozvoji, Wild doufají, že si toto sebevědomí přenese i do zápasů v AHL. Nicméně právě neustálé přechody mezi farmou a prvním týmem byly něco, co zapříčinilo Jiříčkovu nespokojenost v Columbusu. Bude to tentokrát lepší?

