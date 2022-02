I jeho oslovili. Šustr o Číně na ZOH či Tampě: Srovnal jsem si myšlenky

Čína si v Pekingu střihne hokejovou premiéru na olympijských hrách: všechny hráče nominovala z klubu Kunlun, který hraje od roku 2016 KHL a dvě sezony zde strávil i český bek Andrej Šustr, který poté zamířil zpět do zámoří.

Pořadatelská Čína má ve svém týmu více cizinců než domácích hráčů – 11 Kanaďanů, tři Američany a jednoho Rusa. Mohlo se i stát, že při souhře mnoha faktorů by zde byl i Čech, samotný Šustr tuhle možnost dostal.

Však tento čínský celek z Pekingu vznikl hlavně kvůli letošní olympiádě. „Nabízeli to hodně hráčům, zda by měli zájem. Já jsem v té době také nevěděl, jak to se mnou bude, a i pro mě byla příležitost,“ prozrazuje Andrej Šustr.

„Ale jak jsem hrál Světový pohár, mistrovství světa a reprezentační přípravy, tak byla mizivá šance,“ dodává jednatřicetiletý obránce.

Na olympiádu ale za český tým nepojedete, když se zrušila účast hráčů z NHL...

Mrzí mě to, ale takhle to je dané... My hráči jsme zaměstnanci tady v Americe a živí nás to. Bohužel, občas se takové věci stanou, kdy rozhodnutí není tolik na hráčích, ale musíte se tomu podřídit.

K NHL se dostaneme, pojďme probrat čínskou nominaci. Kolik hráčů tam znáte?

Přesné číslo nevím, zas tak extra jsem se na to nekoukal. Samozřejmě vím, že tam kluci jedou a jsem za ně rád. Přibyli tam někteří hráči přímo z Číny, kteří byli v Kunlunu až v letošní sezoně. Tyhle samozřejmě neznám, ale kluky z Ameriky a Kanady znám velmi dobře.

Kdo podle vás bude patřit mezi lídry týmu?

V obraně určitě Jake Chelios a Ryan Sproul... V útoku Cory Kane, Ethan Werek nebo Brandon Yip, kapitán Kunlunu a zároveň jeden z nejproduktivnějších hráčů týmu. Tohle jsou jména, která za Kunlun hrála celou dobu, co jsem tam byl já. Na tyhle se bude podle mě hlavně spoléhat.

Věříte, že čínský tým něco uhraje? Asi nebude takový otloukánek, když nejedou hokejisté z NHL.

Těžko říct. Je to krátký turnaj a každý může překvapit každého. Ve skupině mají Kanadu, Ameriku a Německo, což je docela těžké... Zápasy na olympiádě jsou ale specifické a jak nejedou hráči z NHL, tak nějaká šance je, aby nějaká překvapení byla.

Kunlun vznikl hlavně kvůli olympiádě. Jak to podle vás s ním bude do budoucna?

Tolik do toho nevidím, ale ten tým už má nějakou historii. Kluci tam za to rádi hrají, někteří tam jsou několik let a jsou spokojeni. Ale těžko říct, co se s organizací bude dál dít, je to podle mě strašně nevyzpytatelná otázka.

Jak vy vzpomínáte na tohle angažmá, kde jste strávil dvě sezony?

Já jsem byl nadšený. Když jsem odcházel z Ameriky, tak to bylo dobrodružství a změna prostředí. Byl to velmi příjemný impuls změnit myšlenky a koukat se na hokej z trošku jiného pohledu. Žít v Číně a zažít tak životní situace, to je velmi důležitá zkušenost pro mě. Jsem za to moc rád.

Jak lidé v Číně vnímali hokej?

Čína je tak obrovská, že nevím, jak moc se to rozmáhá. My jsme to ale ovlivnili podle mě tím, že tam byl tým z Pekingu a přijížděli sem hráči z KHL. Lidé mohli těžko vidět „exotičtější" sport pro ně. Na naše zápasy chodilo okolo tří tisíc příznivců a myslím, že si to místní užívali.

Domácí zápasy jste hráli v hale, kde proběhne olympijský turnaj. Jak to na vás tehdy působilo?

Dějiště olympiády má zajímavý koncept v tom, že to byla stará továrna na železo nebo tak něco. Bylo to ale revitalizované a předělalo se to celé na sportoviště. Je to hodně zajímavé, povedlo se jim to a doufám, že s tím budou mít úspěch, mně se tam fakt líbilo. Je škoda, že jsme odsud museli odjíždět minulý rok kvůli covidu (Kunlun odehrál minulou sezonu v Mytišči nedaleko Moskvy – pozn. red.).

Nebylo ve hře, že byste tam působil i letos?

Já jsem si po sezoně a mistrovství světa srovnal myšlenky, co bych chtěl a co bych se sebou chtěl dělat do budoucna. Rozhodl jsem se, že chci zpátky do NHL. Diktovalo to pak moje všechny rozhodnutí, a byl to čistě můj záměr.

S Tampou jste podepsal dvoucestnou smlouvu. Předpokládám ale, že tohle vám vůbec nevadilo.

Jasně, je to šance a člověk to občas potřebuje, aby takhle zabojoval o pozici v NHL. Jak to byla Tampa, což je nejlepší organizace vlastně na světě, tak si toho nesmírně vážím. Pro mě to bylo velké zadostiučinění a jsem hrdý na to, že tady můžu být.

Měl jste více nabídek?

Byly i další možnosti, měl jsem iks konverzací s různým týmy. Něco připadalo v úvahu, ale s Tampou jsem se domluvil během jednoho hovoru a bylo hotovo. Nemělo pak cenu řešit něco jiného a podepsal jsem v Tampě.

Jaká je zatím sezona pro vás? Pendlujete mezi NHL a AHL, takže se i dost nacestujete.

Je to samozřejmě náročné, není jednoduché být pořád mezi dvěma týmy nebo být neustále připravený, když nehrajete nebo hrajete pár minut. Je to ale něco, čeho jsem si byl vědom, že budu muset podstoupit, abych byl pak úspěšný a měl šanci si zahrát opět NHL. Tuhle roli přijímám s pokorou a úctou. Je to pro mě výzva a myslím si, že se s tím vyrovnávám zatím poměrně dobře. I zápasy za Tampu jsem odehrál kvalitně a doufám, že v tom budu pokračovat i v dalších letech.

Jak moc jste si musel zvykat na návrat do NHL, když jste odsud na dva roky odešel?

Je to nejlepší liga na světě. Je to vidět i na úrovni hráčů od první po čtvrtou pětku. Rozdíl oproti Evropě, mistrovství světa i KHL je pořád veliký... Že můžu hrát s těmi nejlepšími – je pro mě velký úspěch – udělám vše pro to, abych tady vydržel.

Když jste odešel z NHL, Tampa vyhrála během tří let dva Stanley Cupy. Neříkal jste si během toho: Sakra, mohl jsem u toho taky být...

Ani ne, klukům jsem to spíše přál, když jsem věděl, kolik do toho šlo práce. Organizace s pokorou pracovala dlouhodobě a tento úspěch není náhodný. A že jsem to „propásl“? Neberu to jako neúspěch nebo něco, co by mě mělo mrzet, ale pro každého člověka a hráče je život jiný a já jsem zase měl jiné zkušenosti a zážitky, které mě nějak formovaly v posledních letech. Já bych neměnil.

Nepopichoval vás třeba Ondřej Palát za to?

Ne, všichni kluci byli rádi, že mě vidí zpátky. (usmívá se) Byl jsem trošku nervózní z toho, jak to bude v Tampě vypadat po pár letech, ale kluci jsou pořád stejní, byla sranda a menší dobírky byly. Ale to je ze srandy, partu máme skvělou a jádro hráčů se moc nezměnilo – cítil jsem se jako doma.

Asi je pro vás Tampa velkou motivací, že? V jiném týmu byste měl možná lehčí pozici hrát stabilně NHL…

Já jsem nehledal varianty, které by byly nejlehčí. Ale oni mi tam dali šanci hrát velký hokej v NHL a cítím i trošku zodpovědnost jim pomoci v této době, kdy potřebují hráče s tím, že hrají hodně na platovém stropu. Pro mě je Tampa srdeční záležitost, jak jsem tady strávil nejdelší část mé profesionální kariéry. Jsem moc rád, že tady jsem.

Podepisoval jste na jeden rok. Řešil jste už svou budoucnost?

Zatím je na to hodně brzo na hráče v mé pozici, abych si mohl vyjednávat o novém kontraktu. Je půlka sezony před námi včetně play off. Nedá se říct, co se bude dít, ale prioritou je pro mě zůstat v NHL a bojovat o to, abych se dostal na soupisku.

