I přes čtyři góly Draisaitla slaví výhru Vegas! Carolina si s přehledem poradila s Devils

Úvodní utkání dnešní noci přineslo dominantní výkon Caroliny, která si v domácím prostředí došla pro výhru nad Devils. Ve Vegas to poté byla vyrovnanější bitva, v níž padlo deset gólů a vítězství nakonec oslavili místní Golden Knights.

CAROLINA HURRICANES - NEW JERSEY DEVILS

5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

STAV SÉRIE: 1:0

Carolina zvládla vstup do druhého kola

Hurricanes měli skvělý vstup do zápasu a v první třetině položili základ pro vítězství. Carolina v ní svému soupeři dovolila pouze jednu střelu na branku a sama dvakrát skórovala. Když se na začátku druhého dějství prosadil Jesperi Kotkaniemi, tak se do branky Devils dostal Vítek Vaněček. Od této chvíle se hrál vyrovnaný duel, New Jersey se ale na žádný obrat nezmohlo.

Branky a nahrávky

10. Pesce (J. Staal), 15. Jarvis, 22. Kotkaniemi (Martinook, Fast), 51. Skjei (S. Aho II, Noesen), 57. Fast (Martinook, J. Staal) – 26. Bastian (M. McLeod).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 18 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) - 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00

Akira Schmid (NJD) - 8 zákroků, 3 OG, úspěšnost 72,7 %, odchytal 21:55

Vítek Vaněček (NJD) - 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 37:01



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) - 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:39

Ondřej Palát (NJD) - 0+0, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:16

Tomáš Tatar (NJD) - 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:46



Tři hvězdy utkání

1. Brett Pesce (CAR) - 1+0

2. Jordan Martinook (CAR) - 0+2

3. Frederik Andersen (CAR) - 17 zákroků

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - EDMONTON OILERS

6:4 (3:2, 0:0, 3:2)

STAV SÉRIE: 1:0

Přestřelka pro Golden Knights

První duel této série přinesl pořádné gólové hody. Hokejisté Vegas byli hodně produktivní a dokázali se prosadit hned šestkrát. Na druhé straně se smutným hrdinou stal Leon Draisaitl, který dal všechny čtyři góly Oilers, ale k vítězství svůj tým nedotáhl.

První duel napověděl, že nás zřejmě čeká vyrovnaná a atraktivní série.

Branky a nahrávky

5. Barbašev (N. Roy), 10. Amadio (Karlsson, Whitecloud), 19. Stone (R. Smith, Pietrangelo), 43. Barbašev (Whitecloud, Eichel), 44. Stephenson (Stone, Howden), 60. Eichel – 4. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 20. Draisaitl (Hyman, Ekholm), 42. Draisaitl (Hyman, Bouchard), 49. Draisaitl (McDavid, Ekholm).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 27 | Přesilová hra: 2/4 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (VGK) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 59:47

Stuart Skinner (EDM) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 59:30

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Ivan Barbašev (VGK) - 2+0

2. Chandler Stephenson (VGK) - 1+0

3. Mark Stone (VGK) - 1+1

