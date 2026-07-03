I Rittich mění v NHL klub. Kdo z Čechů stále zůstává bez smlouvy?

3. července 11:27Marek Hedbávný
New York → New Jersey. Gólman David Rittich sice v NHL změnil angažmá, zůstane však poblíž posledního působiště: s Devils podepsal roční jednocestnou smlouvu za přesně milion dolarů.
Třiatřicetiletý Rittich si o pokračování v NHL, v níž vyhlíží už svou jedenáctou sezonu, řekl spolehlivými výkony v roli dvojky u Islanders. Těšil se solidnímu vytížení: zasáhl do třicítky duelů se souhrnnou 89,4% úspěšností zákroků.
Po otevření trhu s volnými hráči je součástí české rošády: zatímco Ilju Sorokinovi bude nově krýt záda krajan Vítek Vaněček, Rittich si vyzkouší rovnou sedmé angažmá v NHL.
A kontext? New Jersey hledalo po trejdu veterána Jacoba Markströma kolegu k Jakeu Allenovi a Nicu Dawsovi, přičemž jihlavský odchovanec je úspornou záležitostí: smlouvu dostal akorát na rok a platový strop zatíží jedním milionem dolarů.
Z osmičky českých brankářů, kteří letos zasáhli do NHL, tak bez smlouvy na další ročník zůstává už jenom Petr Mrázek. Z plejerů v poli zatím o budoucnosti nemají jasno útočníci Tomáš Nosek, David Kämpf a Matěj Blümel. Z chráněných volných hráčů čekají na kontrakt obránci David Špaček s Mikulášem Hovorkou.
David Rittich is signing a one-year, $1M deal with the New Jersey Devils, per @PuckPedia ???? pic.twitter.com/jMx92SH4xI
— Gino Hard (@GinoHard_) July 3, 2026