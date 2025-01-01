Ingram se vrací z asistenčního programu, ohrozí Vaněčka v brankovišti Mamutů?

23. srpna 1:23Jakub Ťoupek
Brankář Utahu se do programu pomoci hráčům zapojil v březnu poté, co v prosinci zemřela jeho matka na rakovinu prsu. „V této fázi svého života musím dát přednost svému zdraví a vzít si potřebný čas, abych se mohl vrátit na 100 procent,“ napsal Ingram 9. března na sociální sítě. Osmadvacetiletý kanadský brankář se nyní může vrátit mezi tři tyče, organizace Utahu ale doplnila Karla Vejmelku o Vítka Vaněčka, který po zisku Stanley Cupu bude chtít na úspěch navázat i mezi Mamuty.
Connor Ingram již dříve absolvoval asistenční program ligy během svého působení v organizaci Nashvillu v roce 2021 a otevřeně mluvil o své nediagnostikované obsedantně-kompulzivní poruše, která vedla k pití alkoholu. Tentokrát dal své zdraví sám jako prioritu. „Musím dát zdraví na první místo a vyhradit patřičný čas tomu, abych byl stoprocentně v pořádku. Ačkoliv mnozí považují program jen za východisko při zneužívání návykových látek, chci připomenout vše, co dělají, protože díky tomu budu mít přístup k prvotřídním profesionálům,“ uvedl Ingram na sociální síti X během března.
Před vstupem do programu byl kanadský brankář součástí farmářského týmu Tucson Roadrunners, kde měl zahájit rehabilitaci po zranění horní části těla. Po návratu do Utahu Ingram prozradil, že byl mimo kvůli úmrtí své matky. Ta tragicky umřela na začátku prosince na rakovinu prsu.
V aktuálně skončené sezóně se dostal mezi tři tyče Utahu ve 22 zápasech, ve kterých získal 9 výher s úspěšností 88 %. Na začátku sezóny si držel místo jedničky, které mu ale postupně vzal Karel Vejmelka, jenž na samotném konci základní části stál v brance téměř ve všech utkáních. Během free agency si tak Utah hledal novou brankářskou dvojku po velkém podpisu Vejmelky.
Tím byl nakonec vítěz Stanley Cupu Vítek Vaněček, který podepsal na jednu sezónu s platem 1,5 milionu dolarů. Rodák z Havlíčkova Brodu odchytal za Floridu 7 zápasů, ze kterých vyhrál 2, a jeden dokonce s čistým kontem. Předtím si připsal také 18 utkání v dresu San Jose.
Může však Ingramův návrat ohrozit pozici bývalého brankáře New Jersey nebo Washingtonu?
Už jednou Ingram ukázal, že se po odsunutí hokeje na druhou kolej může vrátit na samotný vrchol. Přibližně 9 měsíců po jeho prvním konci v asistenčním programu si připsal debut v NHL a během poslední sezóny před stěhováním do Utahu získal v dresu Arizony Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalost, sportovního ducha a oddanost hokeji. S návratem mezi hvězdy tak má bohaté zkušenosti.
Prozatím je jasné, že Karel Vejmelka bude s jeho novým kontraktem primární volbou na následující sezónu. Utah je ale jednoznačně nadšený z návratu Connora Ingrama, který se popere o svoji roli v brankovišti s Vítkem Vaněčkem. Stejně jako český brankář má i Kanaďan smlouvu pouze na sezónu 25/26, což i pro něj samotného značí, že musí do tohoto ročníku vložit vše.
Jasno bude až po tréninkovém kempu, který se nezadržitelně blíží, stejně jako samotný začátek sezóny. Úvodní zápas čeká nově brandovanou organizaci Mammoth 9.10. s Coloradem.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.