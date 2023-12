Islanders jsou z nejhoršího venku. Chytají formu a čekají na posilu

Vypadá to, že New York Islanders jsou z nejhoršího venku. Po solidní šňůře výsledků se ze suterénu dostali na páté místo konference, díky čemuž se jim dýchá o něco lépe. Navíc čekají na posilu, která od začátku sezony nehrála. Zach Parise se prý poctivě připravuje na návrat.

New York Islanders jsou nyní jedním z nejlepších týmů v NHL. Bez nadsázky. Po středečním vítězství 4:3 nad Anaheimem se Islanders nacházeli na druhém místě Metropolitní divize. V noci na sobotu padli po nájezdech s Bostonem, v posledních pěti zápasech mají bilanci 4-0-1.

A aby toho nebylo málo, nyní se jim možná vrátí útočník Zach Parise.

Devětatřicetiletý Parise odehrál za Islanders poslední dvě sezony, v minulém ročníku nastřílel 21 gólů a byl nedílnou součástí třetí formace Islanders po boku centra J-G Pageaua a Simona Holmstroma. Na začátku tréninkového kempu se Parise rozhodl zůstat doma s rodinou v Minnesotě, místo aby se připojil k Islanders.

Generální manažer Islanders Lou Lamoriello ale nechal otevřené dveře pro možný návrat s tím, že pokud se Parise rozhodne pokračovat v kariéře v NHL, na soupisce bude místo. Ten čas se možná blíží, jak naznačuje novinář Elliotte Friedman.

"Zatím nevím, co to znamená pro návrat do NHL, ale Zach Parise v Minnesotě dost tvrdě trénuje," sdělil Friedman. "Předpokládám, že až bude připraven, půjde k Islanders."

Bylo známo, že Parise krátce po říjnovém zahájení sezóny NHL obnovil lehčí tréninky, aby nevypadl z tempa, ale vzhledem k tomu, že se jeho trénink zintenzivnil, mohlo by to znamenat, že se připravuje na návrat do NHL s Islanders.

Když byl Parise na jaře dotazován na svou hráčskou budoucnost, potvrdil, že pokud se rozhodne vrátit, bude hrát v Islanders, nikde jinde.

Navzdory svému věku bude Pariseho přítomnost v kabině i na ledě vítanou posilou.

