Islanders mají podepsáno. Schaefer slibuje, že je připraven na NHL

Na Long Islandu oficiálně odstartovala nová kapitola. Islanders podepsali tříletý nováčkovský kontrakt se svou jedničkou z letošního draftu, obráncem Matthewem Schaeferem. Oznámení přišlo stylově přímo během slavnostního nadhozu před zápasem Mets s Guardians na Citi Field, kde se čerstvě podepsaný osmnáctiletý talent představil veřejnosti.

Smlouva má roční cap hit 975 tisíc dolarů, ale díky výkonnostním bonusům může celková částka vyšplhat až na 4,475 milionu. Ačkoliv podpis ještě nezaručuje, že Schaefer bude hrát NHL už letos, všechno nasvědčuje tomu, že Islanders s ním počítají do sestavy už od začátku sezony. Alternativy totiž nejsou: kvůli věku nemůže hrát AHL a univerzitní cesta padá podpisem profesionální smlouvy. Jedinou jinou možností by byl návrat do juniorského týmu Erie Otters v OHL. Ale s ohledem na kontext? K tomu pravděpodobně nedojde.

„Hrát NHL byl můj sen celý život,“ řekl Schaefer. „Vím, že mě čeká ještě hodně práce, ale jsem připravený. Chci si to vybojovat, chci si ten dres zasloužit.“

Jeho sebevědomí nepůsobí jako frajeřina. Po zranění klíční kosti, které mu ukončilo sezonu během světového šampionátu juniorů, se nedávno zúčastnil World Junior Summer Showcase a znovu se dostal do zápasového tempa. „Bylo skvělé si zase zahrát. Trénink je fajn, ale člověk prostě potřebuje zápasy.“

Na kempu Islanders ho čeká souboj o místo s Isaiahem Georgem a Adamem Boqvistem. Měl by bojovat o šesté až sedmé místo v sestavě, ale pokud naváže na své výkony z minulé sezony a zůstane zdravý, není důvod, proč by si měl cestu do NHL neproklestit hned letos.

Podpis Schaefera je také symbolem proměny Islanders. Po letech, kdy se tým opíral o zkušenou, ale někdy stagnující kostru, přichází nová energie. Ofenziva kolem Matta Barzala a Bo Horvata potřebuje čerstvou krev v obraně a Schaefer má potenciál být rozdílovým hráčem. Silný na puku, sebejistý v přechodu a s lídrovským instinktem. Pokud se vše sejde, může už letos odehrát výraznou roli.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+