Islanders pokračují ruskou stezkou. Lákají další hvězdu KHL

New York Post informuje o tom, že o útočníka Maxima Šabanova z KHL projevily zájem hned týmy z NHL. Mezi nimi jsou i New York Islanders. Což by nemělo být překvapevním, organizaci z Long Islandu se sázky na ruské hráče v poslední době líbí.

Kromě Isles se na Šabanova prý dívají Toronto Maple Leafs, Nashville Predators a Utah Hockey Club. Zatím jsou to sice jen čtyři týmy, ale ke konci sezony se jejich počet pravděpodobně zvýší.

Proč? Šabanov hrál celý život v Rusku v organizaci Traktor Čeljabinsk, od sezony 2022/23 se stal pravidelným hráčem KHL. Ve své první sezoně v ruské nejvyšší soutěži Šabanov vstřelil 18 gólů a přidal 13 asistencí, o rok později tato čísla vylepšil na 25 gólů a 25 asistencí.

Šabanov je velmi zkušeným útočníkem, v minulé sezóně skončil v bodování KHL na 16. místě a v počtu gólů na 9. místě. V tomto ročníku má tempo bod na zápas.

Díky šikovnosti, kterou Šabanov disponuje, vstřelil v minulém ročníku jeden z gólů sezóny, když ve třetí třetině zápasu Traktoru s Avengardem Omsk strhl vedení 5:4 gólem zpoza branky „michiganem“.

„V jeho výkonech je konzistence, je to talentovaný hráč,“ říká bývalý hráč Jevgenij Arťuchin. “Hraje skvěle už několik sezon.“

Největší výtkou na adresu Šabanova je jeho tělo. Podle údajů měří 175 cm a váží 71 kg, což z něj dělá extrémně malého hráče, pokud jde o standardy NHL.

Ačkoli o Šabanovovy služby bude jistě tvrdá konkurence, Islanders mají na své straně určité výhody. Nedávno přesvědčili k podpisu smlouvy jednoho z nejlepších hráčů KHL Maxima Cyplakova.

Islanders mají na soupisce čtyři Rusy, což je po Columbusu Blue Jackets druhý největší počet ze všech klubů NHL.

„V této fázi se jedná pouze o debaty – zatím neproběhlo žádné jednání a podle zdroje se žádný americký skaut za Šabanovem osobně nevypravil,“ dodává NY Post s další zajímavou poznámkou: „Přítomnost rádce pro evropský skauting Jima Paliafita, který pomohl získat Cyplakova, by mohla Islanders pomoci i v případě Šabanova.“

Share on Google+