Ivan na druhou! O českého útočníka se přetahuje hned šest klubů

V zámoří se stal hitem. Český útočník Ivan Ivan na šampionátu juniorů zaujal fanoušky v Kanadě především svým jménem. Ostatně, často se hovořilo o tom, že to je nejlepší hokejové jméno všech dob. Pořád je to ale i výborný hokejista.

Dokazuje to primárně v této sezoně. V kanadské juniorce však působí delší dobu.

Pro velký hokej ho vychovaly Vítkovice, kde prošel všemi mládežnickými kategorii až do té do devatenácti let.

Pak se ale rozhodl pro zámoří. Tam je od sezony 2019/20, jedinou výjimkou byla covidová sezona 2020/21. Působí v týmu Cape Breton Eagles, kde v této – jeho třetí – sezoně dostal na dres dokonce písmeno A pro zástupce kapitána.

Že by ho tíha zodpovědnosti nějak svazovala, to se říct nedá. Opět vylepšuje svá osobní maxima a je pořádně na očích. Není se co divit, v 64 utkáních nasbíral 90 bodů za 33 branek a 57 nahrávek. Díky této skvělé bilanci uzavírá elitní desítku bodování QMJHL.

A to nezůstává bez odezvy. Na radaru týmů NHL je už nějakou dobu. Jak díky kariéře v kanadské juniorce, tak díky pravidelným zápasům za juniorské reprezentace.

Nikdy však nezaujal natolik, aby byl draftován. Ač se to nemusí zdát, rodák z Ostravy opravdu nikdy nebyl vybrán na draftu, tím pádem si cestičku musí vyšlapat sám.

A dle zámořských novinářů se to daří! Před touto sezonou byl pozván na kemp Detroitu Red Wings. Tam si sice smlouvu nevybojoval, avšak díky parádní sezoně nemusí litovat.

Alespoň to tvrdí novinář Jeff Marek. „Nahání ho šest týmů z NHL,“ prohlásil nedávno. Konkrétnější však nebyl.

