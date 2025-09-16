J.T. Miller novým kapitánem Rangers

16. září 15:22Radim Sochor
J.T. Miller byl jmenován novým kapitánem New Yorku Rangers. Tento krok navazuje na oficiální vyjádření klubu, který Millera označuje za vůdčí osobnost.
Rangers dnes oficiálně oznámili, že 29. kapitánem v historii organizace se stává J.T. Miller. „Od svého příchodu v minulé sezóně se J.T. okamžitě stal lídrem naší kabiny a ztělesňuje to, jak se chceme prezentovat na ledě i mimo něj,“ prohlásil generální manažer Chris Drury.
Dvaatřicetiletý forvard rozdělil uplynulou sezónu mezi Canucks a Rangers. Zaznamenal 70 bodů (22 gólů, 48 asistencí) v 72 zápasech. Po příchodu do Rangers nasbíral 35 bodů (13 gólů, 22 asistencí) ve 32 utkáních a držel tak bilanci více než jednoho bodu na zápas. Miller má také jednu z nejlepších úspěšností na vhazování v lize a pyšní se nesmírně tvrdou hrou.
The 29th captain in #NYR history: J.T. Miller.
— New York Rangers (@NYRangers) September 16, 2025
Details: https://t.co/l7UuXpvIK7 pic.twitter.com/J4ccP1tJRJ
Útočník s výškou 185 cm a váhou 99 kg vstupuje do své 14. sezóny v NHL. V kariéře odehrál 871 zápasů, ve kterých nasbíral 260 gólů a 449 asistencí. Na svůj první Stanley Cup ale stále čeká.
