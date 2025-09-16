NHL.cz na Facebooku

NHL

J.T. Miller novým kapitánem Rangers

16. září 15:22

Radim Sochor

J.T. Miller byl jmenován novým kapitánem New Yorku Rangers. Tento krok navazuje na oficiální vyjádření klubu, který Millera označuje za vůdčí osobnost.

Rangers dnes oficiálně oznámili, že 29. kapitánem v historii organizace se stává J.T. Miller. „Od svého příchodu v minulé sezóně se J.T. okamžitě stal lídrem naší kabiny a ztělesňuje to, jak se chceme prezentovat na ledě i mimo něj,“ prohlásil generální manažer Chris Drury.

Dvaatřicetiletý forvard rozdělil uplynulou sezónu mezi Canucks a Rangers. Zaznamenal 70 bodů (22 gólů, 48 asistencí) v 72 zápasech. Po příchodu do Rangers nasbíral 35 bodů (13 gólů, 22 asistencí) ve 32 utkáních a držel tak bilanci více než jednoho bodu na zápas. Miller má také jednu z nejlepších úspěšností na vhazování v lize a pyšní se nesmírně tvrdou hrou.

Útočník s výškou 185 cm a váhou 99 kg vstupuje do své 14. sezóny v NHL. V kariéře odehrál 871 zápasů, ve kterých nasbíral 260 gólů a 449 asistencí. Na svůj první Stanley Cup ale stále čeká. 

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Preview: Predators hledají cestu zpět. Má tvrdé jádro sílu utáhnout tým?

16. září 17:30

Vraťte nám starý formát bojů o Stanley Cup! Přání všech hráčů, hlasem je Makar

16. září 17:05

DeBoer o kritice Oettingera: Vinu za naši prohru nenese jen jeden hráč. Měl jsem to říct jasněji

16. září 11:00

Capitals a Red Wings odhalili nové dresy: Washington křičí, Detroit slaví sto let

16. září 9:30

nhl.cz doporučuje

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10

Preview: Carolina oživila kádr. Přinese to úspěch v play-off?

5. září 17:40

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.