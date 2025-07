Já a druhý Marner? Kdeže, ale porazit ho chci, hlásí Knies

Matthew Knies je připravený udělat další krok. Nový lídr útoku Maple Leafs, čerstvě podepsaný na šest let za 46,5 milionu dolarů, má za sebou průlomovou sezónu. Ale ta nadcházející bude úplně jiná i proto, že bude poprvé bez Mitche Marnera.

Ten opustil Toronto na konci června ve velké výměně s Vegas Golden Knights. Podepsal osmiletý kontrakt na 96 milionů dolarů a Leafs ho obratem poslali do pouště výměnou za centrika Nicolase Roye.

A Knies? Ten se těší na znovushledání. Ale ví, že to nebude obyčejný zápas. „Nevím, jestli to bude rivalita,“ řekl Knies v podcastu Morning Cuppa Hockey, ze kterého čerpal i článek The Hockey News. „Miluju toho chlapa. V těch dvou letech, co tu byl, pro mě udělal strašně moc. Udělal ze mě lepšího hráče, lepšího člověka. Necítím to jako rivalitu. Samozřejmě ho chci porazit, ale je to prostě byznys jako vždycky.“

Marner patřil k ikonám týmu. Dlouholetý parťák Austona Matthewse, místní rodák, srdcař. A pro Kniese velký vzor, se kterým sdílel většinu času na křídle elitní lajny. „Byl jsem s ním hodně času na ledě i mimo něj. Pomáhal mi hodně a vždycky mě podporoval. I proto to nebude jednoduchý zápas. Ale těším se na něj.“

Knies v posledním ročníku zaznamenal 29 gólů a 58 bodů v 78 zápasech základní části. V play off přidal sedm bodů ve 13 duelech. V Torontu už po něm nikdo nechce jen energii do třetí lajny, je z něj pevná součást top šestky. A teď i muž s jednou z nejvyšších smluv v týmu.

Jeho nový kontrakt má průměrný cap hit 7,75 milionu dolarů, více berou už jen Matthews a Nylander. „Bude fajn ho zase vidět,“ řekl o Marnerovi. „Bude super si s ním popovídat. Přes léto jsme se neviděli, a jak nebudeme v jednom týmu, tak to bude jediná šance. Takže se těším, že si spolu na chvilku pokecáme.“

Na první střetnutí mezi Leafs a Golden Knights dojde 15. ledna v Las Vegas, druhý duel přijde hned 23. ledna v Torontu. Bude to jediná šance v sezoně, kdy se Marner představí doma.

