Já a konec? Ani náhodou, z ligy by mě museli vyhodit, směje se Marchand

10. srpna 14:00David Zlomek
Brad Marchand po poslední sezoně neměl důvod měnit adresu. Sedmatřicetiletý křídelník, který po 16 letech v Bostonu vstoupil do nové kapitoly kariéry ve Floridě Panthers, se stal jednou z klíčových postav při obhajobě Stanley Cupu. Ve vyřazovací části nastřílel 10 gólů, přidal stejný počet asistencí a ihned se stal nedílnou součástí týmu. Podepsat nový pakt tak bylo jasnou volbou.
Teď se Panthers chystají na pokus o třetí titul v řadě – něco, co se od éry New York Islanders z počátku 80. let nikomu nepovedlo. Vedení se postaralo o to, aby jádro týmu zůstalo pohromadě. Marchand podepsal šestiletou smlouvu, Sam Bennett a dlouholetá opora obrany Aaron Ekblad dokonce osmileté.
„To, že Bennett a Ekblad zůstali, pro mě bylo obrovské,“ přiznává Marchand v rozhovoru pro RG.org. „Jsou to skvělí kluci, s nimiž si opravdu rozumím, chtěl jsem tu zůstat. Upřímně jsem si nemyslel, že to bude možné. Neřešil jsem detailně platový strop, ale věděl jsem, že jsme na hraně.“
Podpis Bennetta spustil lavinu, následoval Ekblad, pak Marchand. Už loni se k dlouhodobé smlouvě upsal další z pilířů sestavy Sam Reinhart. Výsledek? Florida má základ postavený z hráčů, kteří nejen že vyhrávají, ale hlavně chtějí hrát spolu. Většina z nich je navíc mladá; z veteránů vyčnívají jen Marchand a brankář Sergej Bobrovskij (36).
„Ti kluci si užívají, že jsou součástí toho, co tu společně budujeme,“ říká Marchand. „Organizace to má nastavené skvěle, cítíte se tu mladší, než jste. Po dlouhé době jsem měl pocit, že jsem zase omládl. Těším se, že tu budu dlouho.“
Marchandova nová smlouva mu poběží do 43 let. Pro srovnání – nejstarším hráčem ligy v sezoně 2024/25 byl Marc-André Fleury ve 40 letech. Zda hodlá vydržet do konce kontraktu? „Bude mě muset z ligy někdo vyhodit,“ směje se. „Chci hrát, dokud to půjde. Čím déle hrajete, tím víc si uvědomujete, jak blízko je konec. A chcete se toho držet, jak nejdéle to jde. To bylo vždycky moje nastavení a je i dnes.“
Podle něj nová smlouva jasně říká, že kariéru plánuje dohrát na Floridě. „Tahle smlouva to potvrzuje. Chci ji odehrát celou a doufám, že udržím krok s mladými. Moje rodina to tu miluje.“
