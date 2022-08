Ja©ob Trouba 28. kapitánem newyorkských Rangers

Historie New Yorku Rangers má další zápis. Osmadvacátým kapitánem v dějinách klubu se stal obránce Jacob Trouba.

Rangers delší dobu kapitána neměli, naposledy měl tu čest Ryan McDonagh v roce 2018. Po jeho odchodu do Tampy tým kapitána hledal, dlouhé čtyři roky byli na ledě pouze alternativní kapitáni.

V poslední sezóně mezi ně patřil právě Trouba. Společně s ním pak Kreider, Panarin, Zibanejad, Strome a Goodrow.

Nyní však osmadvacetiletý Američan dostal od klubu důvěru a bude tým vést. Připojí se tak mezi hokejovou smetánku, céčko v Rangers na dresu měli například Jaromír Jágr, Mark Messier či Phil Esposito.

„Od momentu, kdy se připojil do týmu, ukazuje veškeré kvality, které by podle nás správný lídr měl mít. V organizaci jsme chtěli udělat další krok a on byl modelovým hráčem, kterého by měli všichni následovat. A také perfektní volbou pro kapitána týmu,“ řekl generální manažer týmu Chris Drury.

Congrats, Troubs.



We're all proud of you. pic.twitter.com/qV5cYndZTT — New York Rangers (@NYRangers) August 9, 2022

Jacob Trouba má v Rangers smlouvu do roku 2025-26 a pobírá na obránce nádherný plat, přesněji průměrně 8 milionů na sezónu. Loňská sezóna mu navíc vyšla na výbornou, Rangers se dostali až do finále Východní konference.

Bez kapitána je nyní v NHL sedm týmů - Seattle Kraken, Montreal Canadiens, Philadelphia Flyers, Buffalo Sabres, Calgary Flames, Arizona Coyotes a Anaheim Ducks.

Share on Google+