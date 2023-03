Já za bráchu, brácha za mě. Prohoďte si auta i domy, slyší po unikátním trejdu sourozenci

V NHL už jsme viděli ledacos. Hattrick za 21 sekund. To, jak jeden z nejhodnotnějších hokejových klubů planety porazil vlastní rolbař. I bitku mezi bratry. Ale aby byl jeden sourozenec vyměněn za druhého, to je novinka. O další nevšední zápis do kroniky NHL se postarali generální manažeři arizonských Kojotů a calgarských Flames.

Když nic jiného, tak jsme se postarali o unikát.

Takto glosoval výměnu Nicka Ritchieho (spolu s Troyem Stecherem) za jeho staršího bratra Bretta (a Connora Mackeyho) Brad Treliving, GM Plamenů.

Pro nestranného pozorovatele hokejového dění zábavná hláška, pro calgarské fanoušky spíš červený hadr před očima.

Od Trelivinga čekali zásadní zásah, který by pomohl zvrátit současný vývoj sezony, kdy Sutterův mančaft prohrál pětkrát za sebou a musel zkousnout bučení z tribun.

Chtěli víc než Stechera, solidního, byť nikterak výjimečného osmadvacetiletého beka. Víc než Nicka Ritchieho, o rok mladší levé křídlo s osobním maximem 31 bodů.

Ale to už je jiná debata, zpátky k jedinečnému obchodu.

„Řekl jsem Nickovi na rozloučenou, že to pro něj bude levné stěhování. Může se nastěhovat do domu po Brettovi a jemu nechat ten svůj, stejně tak si mohou prohodit auta,“ pobavil Bill Armstrong, GM Kojotů.

"K oběma ta informace někudy prosákla, takže když jsem se s nimi spojil, pobaveně se smáli," podotkl pro změnu Treliving.

"V Troyovi pak přivádíme zkušeného hokejistu, který nám vzadu pomůže, když s námi dlouhodobě není z osobních důvodů Oliver (Kylington)," dodal.

Ano, kouč Darryl Sutter oba okamžitě zaměstnal. A byl to paradoxně právě Nick, kdo nastartoval v noci na úterý calgarskou cestu za první výhrou od 22. února. Trefil se do sítě Hvězd z Dallasu a zapsal 10. trefu v sezoně.

Tak že by snad skutečně byl tím kormidlem, které otočí během sezony, a ne jen kuriozitou?

V Arizoně od Bretta nic takového nečekají, s borcem do čtvrté brázdy, co 1. července oslaví třicetiny, budou dál v klidu tankovat. A nic na plánech Yotes nemění ani příchod Mackeyho, nikdy nedraftovaného zadáka, co většinu kariéry dosud odehrál na farmě.

Jde tu totiž o jiného Connora. Bedarda, samozřejmě.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+