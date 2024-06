Jablko nepadá daleko od stromu. V Montrealu naváže na Koivua jeho syn

Byl to draft otců a synů. Vybrán byl potomek Miroslava Šatana či Jaromea Iginly. Ale také Sakua Koivua! A symbolicky do Montrealu, kde někdejší vynikající centr dělal deset let kapitána.

"Táta mi řekl, jak je na mě pyšný a jakou má ze mě radost," řekl Aatos Koivu bezprostředně po draftu. "Ještě jsme neměli moc příležitost si o Montrealu popovídat, ale myslím, že si zítra určitě sedneme a hodně to probereme. Moc se na to těším."

Montreal si vybral Sakua v prvním kole (č. 21) draftu NHL v roce 1993. Centr hrál za Canadiens v letech 1995-2009, přičemž v letech 1999-2009 byl jejich kapitánem.

To však nebyl důvod, proč si Montreal Aatose vybral. "Líbil se nám jako hráč, bez ohledu na jeho příjmení," řekl Nick Bobrov, spoluředitel skautingu Canadiens.

V minulé sezoně nasbíral za týmy TPS U18 a U20 dohromady 53 bodů (25 gólů a 28 asistencí) ve 48 zápasech. Za TPS odehrál také čtyři zápasy v Lizie, nejvyšší profesionální lize.

"Jeho otec ho očividně učil velmi dobře," usmál se Bobrov. "Jeho návyky jsou již profesionální. Ale tělo se musí vyvíjet a naší prací je projektovat, kam se hráč může dostat za pět let, takže jsme cítili, že se teprve dere na povrch a že je před ním ještě hodně práce."

Je jasné, že jakmile se přiblíží příležitost jít do NHL a zahrát si v dresu Habs, bude to obří tlak. Na něco podobného je ale zvyklý, synové slavných to prostě nemají jednoduché. Aatos o svém otci slýchával často, když vyrůstal. Říkal, že na něj kvůli němu soupeři křičeli, což ho zocelilo.

"Je to něco, na co jsem si zvykl," přikývl. "Už mi to ani moc nevadí. Tlačilo mě to k tomu, abych se sám chtěl stát dobrým hráčem a ne jen být Sakuovým synem, udělat si jméno. Takže mě to motivovalo k tomu, abych se od mládí vypracoval a udělal si jméno."

To bude důležité v Montrealu, kde jsou fanoušci a média velmi ostří, historie Canadiens se ctí ve velkém.

"Samozřejmě, že lidé budou vědět, kdo je můj otec, kde a kdy hrál," řekl. "Vždycky to tak bude, v Montrealu určitě, a nemyslím si, že je to špatně."

