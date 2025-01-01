Jack Hughes rozjel rodinné téma: Chce hrát s Quinnem, věří v setrvání Lukea

12. září 10:30David Zlomek
Jack Hughes si před startem kempu našel čas na zásadní téma: rodinu. Hvězda New Jersey Devils v podcastu 32 Thoughts ujistila fanoušky, že se nebojí vleklých jednání o smlouvě mladšího bratra Luka. „Nakonec se to vyřeší,“ řekl Jack Elliotte Friedmanovi a Kylemu Bukauskasovi. „Luke si hraní v New Jersey užívá.“
Tím uklidnil fanoušky, kteří se obávali, že absence nové smlouvy pár dní před kempem může naznačovat větší problém. Jack připustil, že to pro něj není jednoduché téma: „Dávám hodně politické odpovědi, protože to se má. Ale jsem v jeho týmu, chci, aby se to dotáhlo. Vím, že Luke chce zůstat.“
GM Devils Tom Fitzgerald je v klidu a má na podpis Luka stále prostor, podle PuckPedia kolem 6,1 milionu dolarů. Problém je spíš v délce smlouvy: Luke prý preferuje pět let, což by ho dovedlo rovnou ke statusu UFA a druhému velkému kontraktu v 26 letech. To by znamenalo, že v roce 2030 by oba Hughesové mohli jít na trh společně. Devils naopak raději chtějí tříletý bridge nebo osmileté uzamčení.
Jack ale tvrdí, že délka není zásadní: „Luke je svůj člověk. Chci, aby si nastavil život tak, aby byl zajištěný. Osm let? Super. Tři roky? Klidně taky.“
A pak přišla věta, která v Kanadě rozvířila vody. Jack znovu otevřel téma společného hraní s nejstarším bratrem Quinnem, kapitánem Vancouver Canucks. „Upřímně, vůbec se to nebojím říct. Jasně, že bych si přál s Quinnem jednou hrát. Ať už v New Jersey, nebo jindy, jednou si spolu zahrajeme.“
Quinnovi končí smlouva v roce 2027 a už příští léto může prodloužit s Vancouverem. Do té doby se ale spekulace o možném „Hughes triu“ jen tak nezastaví. Jack se tomu směje: „Všichni o tom mluví ve Vancouveru celý den. Quinn je ale zaměřený na to, aby Canucks dotáhl zpátky do play-off. To je jeho jediný cíl.“
