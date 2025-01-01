Jack Hughes zazářil proti Oilers! Carolina nadále neporažena

19. října 6:59Jan Šlapáček
Během sobotního večera a posléze noci na neděli se v zámoří odehrálo hned třináct zápasů. Jednou z hlavních hvězd noci se stal Jack Hughes, který dvěma góly nasměroval Devils k výhře nad Oilers. Stoprocentní bilanci si nadále drží Carolina, která vyhrála i v Los Angeles.
New Jersey na začátku ročníku hraje ve velmi dobré formě a to potvrdilo i ve večerním zápase s Edmontonem. Devils měli tento zápas téměř celou dobu pod kontrolou a dokráčeli k vítězství 5:3. První hvězdou duelu byl vyhlášen Jack Hughes, který vstřelil dva góly a zaznamenal i jednu asistenci.
Jediným neporaženým týmem v NHL je nadále Carolina, která dokázala uspět i na ledě Los Angeles. Hurricanes na ledě Kings sice dokázali ztratit tříbrankové vedení, v prodloužení ale zazářil opět Seth Jarvis.
Do herní krize se v posledních zápasech dostala Florida, která na ledě Buffala nevstřelila ani jeden gól a prohrála ve čtvrtém utkání za sebou.
Buffalo Sabres - Florida Panthers
3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky
8. Doan (T. Thompson, Dahlin), 32. Doan (Zucker, Benson), 35. Power (Tuch, Krebs).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 32 | Přesilová hra: 2/4 – 0/7 | Trestné minuty: 28 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 32 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:48
Sergej Bobrovskij (FLA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:51
Česká a slovenská stopa
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:37
Tři hvězdy utkání
1. Alex Lyon (BUF) – 32 zákroků
2. Josh Doan (BUF) – 2+0
3. Owen Power (BUF) – 1+0
Ottawa Senators - New York Islanders
4:5 (1:0, 3:3, 0:2)
Branky a nahrávky
18. Perron (Chabot, Kaliyev), 26. Pinto (Batherson, Chabot), 37. Stützle (Jensen, Batherson), 39. Cozens (Stützle) – 27. Heineman (Drouin, Mayfield), 30. Horvat (Pulock, Lee), 38. Šabanov (Schaefer, Lee), 46. Palmieri (Barzal, Pelech), 59. Lee (Pageau).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 23 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 58:50
Ilja Sorokin (NYI) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Anders Lee (NYI) - 1+2
2. Tim Stützle (OTT) - 1+1
3. Bo Horvat (NYI) - 1+0
New Jersey Devils - Edmonton Oilers
5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Branky a nahrávky
29. J. Hughes (Pesce), 37. Bratt (J. Hughes, Hischier), 51. C. Brown (Glendening), 53. J. Hughes (Bratt), 59. Mercer (Hischier) – 38. Nugent-Hopkins (McDavid, Roslovic), 57. Nugent-Hopkins (McDavid, Nurse), 60. Lazar (Henrique, Emberson).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 30 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Calvin Pickard (EDM) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 58:03
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:57
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:51
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:14
Tři hvězdy utkání
1. Jack Hughes (NJD) - 2+1
2. Connor Brown (NJD) - 1+0
3. Jesper Bratt (NJD) - 1+1
Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken
3:4pp. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
15. Rielly (Matthews, Knies), 37. Tavares (Nylander), 42. Tavares (Nylander) – 8. S. Wright (Schwartz, Marchment), 35. Nyman (Marchment, S. Wright), 38. Dunn (Tolvanen, Stephenson), 64. Mahura (Eberle, Stephenson).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 63:06
Joey Daccord (SEA) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 63:06
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. John Tavares (TOR) - 2+0
2. Shane Wright (SEA) - 1+1
3. Josh Mahura (SEA) - 1+0
Montreal Canadiens - New York Rangers
3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
Branky a nahrávky
2. Slafkovský (Caufield), 4. Suzuki (Děmidov, Gallagher), 49. Dobson (Struble, Josh Anderson) – 12. Zibanejad (Fox, Panarin), 41. J. Miller (Fox), 45. M. Robertson (Panarin, Sheary), 46. Panarin (Zibanejad, Gavrikov).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 22 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 13 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Montembeault (MTL) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8%, odchytal 57:33
Jonathan Quick (NYR) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87%, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:13
Tři hvězdy utkání
1. Artěmij Panarin (NYR) - 1+3
2. Mika Zibanejad (NYR) - 1+1
3. Noah Dobson (MTL) - 1+0
Philadelphia Flyers - Minnesota Wild
2:1pp. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
48. Tippett (Zegras, Dvorak), 63. Cates (Foerster, Drysdale) – 22. Tarasenko (Rossi, Brodin).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 16 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 62:37
Jesper Wallstedt (MIN) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 62:37
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 62:37
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:25
Tři hvězdy utkání
1. Noah Cates (PHI) - 1+0
2. Owen Tippett (PHI) - 1+0
3. Daniel Vladař (PHI) - 15 zákroků
Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning
3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
5. K. Johnson (Jenner, Fantilli), 34. Severson (Olivier, Coyle), 42. Marčenko (Voronkov, Werenski) – 13. McDonagh (Holmberg, Černák), 17. Cirelli (Guentzel, Hedman).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 15– 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:53
Jonas Johansson (TBL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 57:57
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+1, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:58
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Marčenko (CBJ) - 1+0
2. Kent Johnson (CBJ) - 1+0
3. Damon Severson (CBJ) - 1+0
St. Louis Blues - Dallas Stars
3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky
23. Kyrou (B. Schenn), 34. Snuggerud (Bučněvič, Tucker), 59. Suter – 58. Rantanen (W. Johnston, Bichsel).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 19 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00
Jake Oettinger (DAL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:50
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:41
Tři hvězdy utkání
1. Jordan Kyrou (STL) – 1+0
2. Jordan Binnington (STL) – 18 zákroků
3. Jimmy Snuggerud (STL) – 1+0
Winnipeg Jets - Nashville Predators
4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky a nahrávky
3. Scheifele (Connor, Iafallo), 11. Niederreiter (Naměstnikov, DeMelo), 46. Stanley (Nyquist, J. Toews), 57. Naměstnikov (J. Toews, Niederreiter) – 59. Bunting (O'Reilly, Skjei).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 31 | Přesilová hra: 2/3 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:51
Juuse Saros (NSH) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:30
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Mark Scheifele (WPG) – 1+0
2. Logan Stanley (WPG) – 1+0
3. Connor Hellebuyck (WPG) – 30 zákroků
Colorado Avalanche - Boston Bruins
4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky
8. MacKinnon (Lehkonen), 11. Manson (Burns, Landeskog), 45. MacKinnon (Lehkonen), 58. Nečas – 4. Beecher (McAvoy, Lohrei).
Statistika
Střely na bránu: 38 – 14 | Přesilová hra: 0/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:33
Jeremy Swayman (BOS) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 59:44
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+0, +3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:24
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:53
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:25
Tři hvězdy utkání
1. Nathan MacKinnon (COL) – 2+0
2. Artturi Lehkonen (COL) – 0+2
3. Josh Manson (COL) – 1+0
Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes
3:4pp. (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
25. T. Moore (Danault, Edmundson), 37. Kuzmenko (Byfield, Kempe), 52. Fiala (Kempe) – 1. Staal (W. Carrier, Martinook), 4. Staal (Reilly, Chatfield), 24. Kotkaniemi (K. Miller), 62. Jarvis (Sebastian Aho, K. Miller).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 40 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 61:45
Brandon Bussi (CAR) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 61:45
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Seth Jarvis (CAR) – 1+0
2. Jordan Staal (CAR) – 2+0
3. Adrian Kempe (LAK) – 0+2
Vegas Golden Knights - Calgary Flames
6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky
1. Marner (Barbašev), 6. Hertl (Stone, Eichel), 16. Stone (Eichel), 24. Barbašev (Korczak, Lauzon), 40. Marner (Stone, Eichel), 43. Stone (Hertl, Eichel) – 4. Huberdeau (Kadri, Weegar).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 3/3 – 1/3 | Trestné minuty: 16 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 59:58
Dustin Wolf (CGY) – 14 zákroků, 5 OG, úspěšnost 73,7 %, odchytal 40:00
Devin Cooley (CGY) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, 1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:32
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 5, čas na ledě 12:52
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:51
Tři hvězdy utkání
1. Mark Stone (VGK) – 2+2
2. Mitchell Marner (VGK) – 2+0
3. Jack Eichel (VGK) – 0+4
San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins
0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky
28. Crosby (Letang, Rakell), 48. Mantha (Brazeau, Malkin), 60. Malkin (Crosby, E. Karlsson).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 57:32
Tristan Jarry (PIT) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Tristan Jarry (PIT) - 31 zákroků
2. Sidney Crosby (PIT) - 1+1
3. Alex Nedeljkovic (SJS) - 24 zákroků
