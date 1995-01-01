Jack Hughes zazářil proti Rangers! Kučerov čtyřmi body řídil výhru Lightning

8. března 6:59Jan Šlapáček
Uplynulý hrací den zámořské NHL přinesl pár skvělých individuálních výkonu. V derby proti Rangers se blýskl Jack Hughes, kterému se povedlo zkompletovat hattrick a přidat i jednu asistenci. Výhru Tampy na ledě Toronta řídil čtyřmi asistencemi Nikita Kučerov.
Pro Devils ani Rangers nedopadne letošní sezóna podle představ, jejich vzájemný souboj ale přinesl parádní podívanou. New Jersey svého rivala porazilo 6:3 a vděčit za to může především Jacku Hughesovi, který vstřelil tři góly a ještě zaznamenal asistenci. Jednoznačně největší hvězda uplynulé noci.
Ve skvělé formě se znovu ukázal i Nikita Kučerov. Ruský útočník si při vítězství Tampy 5:2 na ledě Toronta připsal hned čtyři asistence a rychle se přibližuje k čelu kanadského bodování.
Pěkný obrat v závěru utkání předvedl Montreal, který v Los Angeles vyhrál 4:3. Dva góly v tomto duelu vstřelil slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Boston Bruins - Washington Capitals
3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky
25. Zacha (McAvoy, Pastrňák), 45. Arvidsson (Mittelstadt, H. Lindholm), 60. E. Lindholm (Pastrňák) – 28. Protas (Chychrun, R. Leonard).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 32 | Přesilová hra: 1/6 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Logan Thompson (WSH) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 58:06
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+2, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:56
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:44
Martin Féherváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:35
Tři hvězdy utkání
1. Jeremy Swayman (BOS) – 22 zákroků
2. Viktor Arvidsson (BOS) - 1+0
3. Charlie McAvoy (BOS) - 0+1
New Jersey Devils - New York Rangers
6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky
2. Bratt (Glass, Kovacevic), 20. Mercer (J. Hughes, Gricjuk), 36. J. Hughes (Bratt, Hamilton), 49. Hischier (Bratt, J. Hughes), 57. J. Hughes (C. Brown), 60. J. Hughes (C. Brown, Kovacevic) – 7. Borgen (Trocheck), 9. Gavrikov (Laba, Kartye), 37. Cuylle (Schneider, T. Raddysh).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 19 | Přesilová hra: 3/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 59:12
Jonathan Quick (NYR) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 57:35
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:57
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:30
Tři hvězdy utkání
1. Jack Hughes (NJD) - 3+1
2. Jesper Bratt (NJD) - 1+2
3. Nico Hischier (NJD) - 1+0
Buffalo Sabres - Nashville Predators
3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Branky a nahrávky
33. T. Thompson (Tuch), 35. Zucker (Quinn, Dahlin), 41. Doan (Norris, Östlund) – 22. L'Heureux (Marchessault, O'Reilly), 57. Matthew Wood (Josi, Stamkos).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00
Juuse Saros (NSH) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:52
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Alex Lyon (BUF) - 23 zákroků
2. Josh Doan (BUF) - 1+0
3. Tage Thompson (BUF) - 1+0
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers
3:4sn. (1:1, 2:2, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
3. Novak (Brazeau, Koivunen), 24. Rakell (Činachov, Rust), 26. E. Karlsson (Činachov, Rakell) – 4. Tippett (Zegras, York), 25. Bump (Grebjonkin), 31. Barkey (Mičkov, Cates), rozh. náj. Zegras.
Statistika
Střely na bránu: 23 – 15 | Přesilová hra: 1/6 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (PIT) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 65:00
Dan Vladař (PHI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Dan Vladař (PHI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, 2 TM, odchytal 65:00
Tři hvězdy utkání
1. Alex Bump (PHI) - 1+0
2. Ricard Rakell (PIT) - 1+1
3. Denver Barkey (PHI) - 1+0
Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning
2:5 (1:4, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky
5. Maccelli (Nylander), 60. N. Robertson – 6. McDonagh (Kučerov, Point), 13. Guentzel (Point, Kučerov), 14. Perry (Hagel, Cirelli), 16. Bjorkstrand (Kučerov, Guentzel), 56. Hagel (Cirelli, Kučerov).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:22
Andrej Vasilevskij (TBL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:19
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:45
Tři hvězdy utkání
1. Nikita Kučerov (TBL) - 0+4
2. Jake Guentzel (TBL) - 1+1
3. Matias Maccelli (TOR) - 1+0
Columbus Blue Jackets - Utah Mammoth
4:5pp. (1:1, 1:1, 2:2 - 0:1)
Branky a nahrávky
20. Severson (Coyle, Olivier), 37. Olivier (Coyle, Severson), 54. Fantilli (Marchment, Marčenko), 55. Marchment (Marčenko, Fantilli) – 8. Carcone (Stenlund, Kerfoot), 33. Guenther (Keller, DeSimone), 43. Kerfoot (Carcone, Weegar), 45. L. Cooley (Crouse, Cole), 63. L. Cooley (Keller, Marino).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 34 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Elvis Merzļikins (CBJ) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 62:08
Karel Vejmelka (UTA) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 62:08
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 62:08
Tři hvězdy utkání
1. Logan Cooley (UTA) – 2+0
2. Mason Marchment (CBJ) – 1+1
3. Adam Fantilli (CBJ) – 1+1
Winnipeg Jets - Vancouver Canucks
3:2pp. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
40. Scheifele (J. Toews), 56. Vilardi (Scheifele, Morrissey), 62. Morrissey (Scheifele, Connor) – 8. L. Karlsson (Sasson, Blueger), 41. Öhgren (Blueger, L. Karlsson).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 23 | Přesilová hra: 1/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 61:17
Kevin Lankinen (VAN) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 61:49
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:45
Tři hvězdy utkání
1. Mark Scheifele (WPG) - 1+2
2. Linus Karlsson (VAN) - 1+1
3. Jonathan Toews (WPG) - 0+1
Los Angeles Kings - Montreal Canadiens
3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Branky a nahrávky
15. Kopitar (Kempe, Panarin), 38. Laughton (J. Wright, B. Clarke), 47. Laferriere (B. Clarke, T. Moore) – 24. J. Evans (K. Dach, Z. Bolduc), 36. Slafkovský (Suzuki, A. Carrier), 55. Slafkovský (L. Hutson, Suzuki), 56. Suzuki (Slafkovský, Caufield).
Statistika
Střely na bránu: 39 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6%, odchytal 58:37
Jakub Dobeš (MTL) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3%, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 2+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:38
Jakub Dobeš (MTL) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Juraj Slafkovský (MTL) - 2+1
2. Nick Suzuki (MTL) - 1+2
3. Brandt Clarke (LAK) - 0+2
Calgary Flames - Carolina Hurricanes
5:4 (0:1, 3:0, 2:3)
Branky a nahrávky
21. Strome (Määttä, Pospíšil), 25. Farabee (Frost, Coleman), 28. Frost (Parekh, Strome), 43. Coleman (Farabee), 58. Farabee (Frost) – 1. Jarvis (Svečnikov, Sebastian Aho), 45. S. Walker (Hall, Sebastian Aho), 46. Nikišin (Sebastian Aho, Jarvis), 60. Svečnikov (K. Miller, Jarvis).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 59:46
Brandon Bussi (CAR) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 58:26
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 10:57
Martin Pospíšil (CGY) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:10
Tři hvězdy utkání
1. Joel Farabee CGY) - 2+1
2. Morgan Frost (CGY) - 1+2
3. Ryan Strome (CGY) - 1+1
San Jose Sharks - New York Islanders
1:2pp. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
21. Celebrini (W. Smith, Klingberg) – 12. DeAngelo (Ritchie), 65. Horvat (M. Schaefer, Barzal).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 64:20
Ilja Sorokin (NYI) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 64:20
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:42
Tři hvězdy utkání
1. Bo Horvat (NYI) - 1+0
2. Ilja Sorokin (NYI) - 30 zákroků
3. Jaroslav Askarov (SJS) - 32 zákroků
Seattle Kraken - Ottawa Senators
4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Branky a nahrávky
9. Melanson (Meyers, Winterton), 35. Tolvanen, 51. Beniers (C. Fleury, Eberle), 58. Montour (Dunn, Eberle) – 10. Kleven (Pinto, Amadio), 14. Cozens (Chabot, Jensen), 22. Pinto (Zub, Cousins), 31. Amadio (Pinto, Cousins), 44. Stützle (Batherson), 48. B. Tkachuk (Chabot).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 36 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 23
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 29 zákroků, 7 OG, úspěšnost 80,6 %, odchytal 60:00
Linus Ullmark (OTT) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 59:41
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Shane Pinto (OTT) - 1+2
2. Michael Amadio (OTT) - 1+1
3. Thomas Chabot (OTT) - 0+2