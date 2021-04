Jágr to nestihl, Marleau už zřejmě ano. Rekord Gordieho Howea se otřásá v základech

1763 zápasů. Slovy jeden tisíc sedm set šedesát tři. Na tuto neuvěřitelnou cifru v počtu odehraných zápasů se během 23 sezón v Národní hokejové lize dostal Patrick Marleau. Hrající legendě San Jose Sharks chybí už jen opravdu píď k překonání rekordu Gordieho Howea.

Mr. Hockey se zastavil na čísle 1767 utkání v NHL. "Když v 52 letech končil, chtěl stále pokračovat. Z Hartfordu jej ale tak trochu vytlačili," vzpomíná Mark Howe, jeden z jeho tří synů. Gordie navrch odehrál 419 zápasů v konkurenční WHA, což celkem dělá 2180 duelů na profesionální úrovni. Toto číslo už jednačtyřicetiletý Marleau nejspíš nepřekoná, k rekordu v rámci NHL má ale setsakra blízko.

Pokud jej ze hry nevyřadí zranění (či trejd do jiného klubu, uzávěrka výměn je dnes večer), Marleau vyrovná Howeův rekord 17. dubna proti Minnesotě. Novým rekordmanem by se měl stát o dva dny později, kdy Sharks změří síly s Vegas Golden Knights.

Mr. Hockey spojuje s Marleauem kromě maratonské výdrže také původ z kanadské provincie Saskatchewan. "Myslím, že je to skvělý obrázek o saskatchewanských lidech," pravil uznale bývalý trenér San Jose Todd McLellan. "Mají neuvěřitelnou výdrž a odolnost. Museli překonat sucha, hladomor a další překážky, ale poradili si. Pamatuji si, že Pattyho sourozenci stále pracovali na farmě jejich otce. Je jedno, jestli je mráz nebo hluboký sníh, tito lidé prostě jdou přes překážky dál. Nemyslím si, že to takhle chodí v dnešním světě, ale Patty a Gordie to tak měli," zasnil se McLellan.

Posledním hráčem, který reálně ohrozil rekord Gordieho Howea, byl Jaromír Jágr. Jeho poslední sezóna v NHL v dresu Calgary Flames ale příliš plodná nebyla, zranění pustila slavnou 68 jen do 22 zápasů a Jágr se poté vrátil do Kladna. Zastavil se na metě 1733 odehraných zápasů v NHL.

To Marleau s nejvyšší pravděpodobností Howea překoná. Po více než 41 letech tak padne jeden z nejvousatějších rekordů NHL. "Kdyby táta žil, byl by prvním, kdo by Pattymu gratuloval," řekl jeho prostřední syn Mark, který si s Gordiem zahrál na sklonku otcovy kariéry.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+