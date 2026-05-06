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NHL

Jágrova série žije, už 46 let má ve finále Stanley Cupu spoluhráče! Díky zpackané štaci

4. června 16:00

Tomáš Zatloukal

Možná to nebyl ten nestylovější způsob, jak se rozloučit se zámořím, každopádně i utrápené, limitujícím zdravím protkané angažmá v mrazivé Albertě patří do jedinečné kariéry Jaromíra Jágra. A také má své momenty... Jako třeba poslední vstřelený gól v NHL, po asistenci od Johnnyho Gaudreaua. I nečekané konsekvence. Právě díky pár měsícům u calgarských Flames nadále žije mimořádná, bezprecedentní šňůra, která jen podtrhuje Jágrovu hokejovou dlouhověkost.

Že vám to také přijde skoro jako včera, kdy Jágr coby úchvatně nadaný teenager odešel za velkou louži a okamžitě tam zazářil?

Čas letí neúprosně...

Sametová revoluce ještě neměla ani první výročí, začínalo se s výrobou Škody Forman, ke grundgeové kapele Nirvana se sotva přidal bubeník David Grohl, později autor největšího hitu Smells Like Teen Spirit, na severoamerických obrazovkách se pak teprve čekalo na premiéru druhé řady Simpsonových, když...

...Jágr 7. října 1990 poprvé na ledě National Hockey League skóroval.

Je to téměř 36 let!

Ještě o dekádu delší je ona neuvěřitelná série.

Od roku 1980 má Jágr ve všech odehraných finále Stanley Cupu spoluhráče. Ať už ze svých devíti zastávek v NHL, případně z reprezentace - ostatně právě fakt, že si kladenský fenomén zahrál v roce 2014 pod pěti kruhy s Ondřejem Palátem, udržel šňůru před čtyřmi lety nepřetrženou.

Tentokrát se natahuje díky Rasmusu Anderssonovi, o čemž rozhodl postup Vegas Golden Knights přes coloradské Laviny.

Bez zajímavosti ovšem není fakt, že by k tomuto natažení došlo i v případě, že by Campbellovu trofej získali vítězové základní části. A to díky Brettu Kulakovi. Dalšímu "známému" slavné osmašedesátky z časů u Flames.

A druhému z asistentů ma Jágrův poslední gól v NHL

Jágrovi parťáci ve finále Stanley Cupu (1980–2026) - výběr:

Rok Spoluhráč Tým S Jágrem hrál za:
1980 Bryan Trottier New York Islanders Pittsburgh Penguins (1993–94)
1981 Bryan Trottier New York Islanders Pittsburgh Penguins (1993–94)
1982 Bryan Trottier New York Islanders Pittsburgh Penguins (1993–94)
1983 Bryan Trottier New York Islanders Pittsburgh Penguins (1993–94)
1984 Mark Messier Edmonton Oilers New York Rangers (2002–04)
1985 Mark Messier Edmonton Oilers New York Rangers (2002–04)
1986 Joe Mullen Calgary Flames Pittsburgh Penguins (1991–92, 1995–96)
1987 Mark Messier Edmonton Oilers New York Rangers (2002–04)
1988 Mark Messier Edmonton Oilers New York Rangers (2002–04)
1989 Jiří Hrdina Calgary Flames Pittsburgh Penguins (1991–92, 1995–96), repre
1990 Mark Messier Edmonton Oilers New York Rangers (2002–04)
1991 Jaromír Jágr Pittsburgh Penguins --
1992 Jaromír Jágr Pittsburgh Penguins --
1993 J. J. Daigneault Montreal Canadiens Pittsburgh Penguins (1995–96)
1994 Mark Messier New York Rangers New York Rangers (2002–04)
1995 Tom Chorske New Jersey Devils Pittsburgh Penguins (1999–00)
1996 Scott Young Colorado Avalanche Pittsburgh Penguins (1990–91)
1997 Doug Brown Detroit Red Wings Pittsburgh Penguins (1993–94)
1998 Doug Brown Detroit Red Wings Pittsburgh Penguins (1993–94)
1999 Benoit Hogue Dallas Stars Washington Capitals (2001–02)
2000 Scott Gomez New Jersey Devils New Jersey Devils (2014–15)
2001 Chris Drury Colorado Avalanche New York Rangers (2007–08)
2002 Brendan Shanahan Detroit Red Wings New York Rangers (2006–08)
2003 Jay Pandolfo New Jersey Devils Boston Bruins (2012–13)
2004 Pavel Kubina Tampa Bay Lightning Philadelphia Flyers (2012–13),repre
2006 Mark Recchi Carolina Hurricanes Pittsburgh Penguins (1990–92)
2007 Shawn Thornton Anaheim Ducks Florida Panthers (2014–15)
2008 Andreas Lilja Detroit Red Wings Philadelphia Flyers (2011–12)
2009 Petr Sýkora Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers (2011–12), repre
2010 Kris Versteeg Chicago Blackhawks Florida Panthers (2014–15)
2011 Mark Recchi Boston Bruins Pittsburgh Penguins (1990–92)
2012 Willie Mitchell Los Angeles Kings Florida Panthers (2014–16)
2013 Dan Carcillo Chicago Blackhawks Philadelphia Flyers (2011–12)
2014 Willie Mitchell Los Angeles Kings Florida Panthers (2014–16)
2015 Kris Versteeg Chicago Blackhawks Florida Panthers (2014–15)
2016 Matt Cullen Pittsburgh Penguins New York Rangers (2006–07)
2017 Matt Cullen Pittsburgh Penguins New York Rangers (2006–07)
2018 Alex Chiasson Washington Capitals Calgary Flames (2017–18)
2019 Brayden Schenn St. Louis Blues Philadelphia Flyers (2011–12)
2020 Braydon Coburn Tampa Bay Lightning Philadelphia Flyers (2011–12)
2021 Jon Merrill Montreal Canadiens New Jersey Devils (2013–15)
2022 Ondřej Palát Tampa Bay Lightning repre
2023 Aleksander Barkov Florida Panthers Florida Panthers (2014–17)
2024 Aleksander Barkov / Aaron Ekblad Florida Panthers Florida Panthers (2014–17)
2025 Aleksander Barkov Florida Panthers Florida Panthers (2014–17)
2026 Rasmus Andersson Vegas Golden Knights Calgary Flames (2017–18)
 

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