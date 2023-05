Jágrův rekord je minulostí! Vítězný blafák překonal Johnston troufale

Ještě před 21. narozeninami měl své jméno už dvakrát vyryté na Stanley Cupu. Zámořská kariéra Jaromíra Jágra zkrátka začala snově. Sám se ovšem zkraje devadesátých let, především pak na druhém pittsburském zisku stříbrného poháru, zásadně podílel. A to nejen legendární trefou, při které vykoupal celou defenzívu Chicaga. Větší věhlas by si zasloužil zásah, na který se po hříchu zapomíná. Přitom jím kladenský patriot rozsekl zápas číslo 7. Proti Washingtonu.

Když Wyatt Johnston nabral puk na bekhend a prakticky z nulového úhlu překonal Philippa Grubauera, nasměroval Dallas do finále Západní konference.

Pouhý den po dvacetinách vstřelil vítězný gól v sedmé partii, Seattle už nedokázal odpovědět, stav 0:2 stihl jen jednou korigovat.

"Neskutečná záležitost," žasl po utkání trenér Stars Peter DeBoer nad Johnstonovým manévrem. Byla to branka, co přepsala dějiny NHL. Jágr už není nejmladším střelcem postupového gólu v sedmých duelech. Johnston ho předčil o 75 dní.

"Nevím, kolik hokejistů v NHL by na takové řešení dané situace vůbec pomyslelo. Natož aby to zkusili a ještě k tomu skórovali. Je to prvotřídní, světová akce od jednoho z benjamínků NHL," smekl DeBoer.

Stejná slova by se nicméně dala použít i pro Jágrovu parádu z 1. května 1992.

Dvakrát za sebou se při přesilovce pokoušel vyjet před klec Caps a pohotově zakončit, pokaždé neuspěl. Poté ale zůstal před Donem Beauprem nestřežen, dostal přihrávku od Maria Lemieuxe a lišáckou, mazáckou kličkou do bekhendu skóroval.

Kdo jiný by v takovém mači takhle chladnokrevně zakončil? Kdo jiný by, natož ve dvaceti letech, zprudka nenapral puk do Beaupreho, s vírou, že někudy kotouč přece jen propadne?

Jágrův blafák za Penguins hledejte v čase 58:15



Jágr tehdy ukázal, jak výjimečný hráč z něj roste. Když pak ve finálové sérii snad až zesměšnil Blackhawks, dal na svou budoucnost superhvězdy štempl.

Stejně tak naznačil své možnosti Johnston, draftovaný předloni v prvním kole.

"Bylo to od něj fenomenální," smekl DeBoer. Krakeni balí, zatímco Johnston sní o tom, že Jágrův scénář zopakuje do puntíku a za pár týdnů bude křepčit s hokejovým grálem.

Jeho spoluhráč a další hrdina večera, americký gólman Jake Oettinger, tomu věří: "Cítím, že bychom to mohli celé vyhrát."

