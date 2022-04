Jágrův rekord je na spadnutí! Kreider si připsal padesátou trefu v sezóně

Třicetiletý americký forvard v dresu New Yorku Rangers prožívá vskutku impozantní ročník. Před sezónou by snad nikdo ani nepomýšlel, že právě Chris Kreider bude v jejím průběhu na samotném vrcholu NHL v počtu gólů. Králem střelců nakonec s velkou pravděpodobností bude Auston Matthews, avšak Kreider se i tak do historie zapíše. Stal se teprve čtvrtým hokejistou, který si v historii Rangers připsal magických padesát branek. Od Jágrova klubového rekordu ho pak dělí už jen pár kroků.

Když Chris Kreider v únoru roku 2020 s New Yorkem Rangers prodlužoval smlouvu o dalších sedm sezón s ročním výdělkem 6,5 milionů dolarů, tak si jistě někteří fanoušci klepali rukou na čelo. Platit za lehce nadprůměrně bodujícího útočníka takové peníze do jeho pětatřiceti let se mnohým fanouškům mohlo zdát příliš riskantní, a možná to tak i bylo.

V „podpisové“ sezóně si připsal 45 kanadských bodů za bilanci 24+21 za 63 odehraných zápasů. O rok později to nebylo o moc lepší, když si za 50 utkání připsal rovných 30 bodů za 20 branek a 10 asistencí. Kreider je sice oceňován také za své vůdcovství, avšak i přesto byste od tak dobře placeného útočníka čekali více.

Životní sezóna Kreidera

Letošní ročník je však pro třicetiletého Kreidera opravdu speciální. Především spolupráce ve formaci s jeho kamarádem Mikou Zibanejadem prospívá oběma. Zatímco švédskému útočníkovi chybí jeden bod do překování svého kariérního maxima, tak Chris Kreider své maximum přesáhl už dlouhé týdny dozadu. Doposud jeho nejlepší sezónou byla ta v letech 2016/2017, kdy si připsal bilanci 28+25. Letos se 8 zápasů před koncem základní části může pyšnit úchvatnými čísly, 50 branek a 21 přihrávek.

Král přesilových her

Kreiderův um spočívá primárně v orientaci okolo brankoviště. Právě v tomto prostoru, kde se cítí jako ryba ve vodě, je platný především v přesilovkách. V rámci letošního ročníku vsítil už neuvěřitelných 25 branek při této herní situaci. Lepšího hráče v rámci této statistiky v této sezóně v NHL nenajdete.

Historicky těmto číslům kraluje Tim Kerr, jenž si v dresu Flyers v ročníku 1985/1986 připsal v přesilových hrách nedostižitelných 34 branek. Chris Kreider je v tuto chvíli na 23. příčce, když také 25 branek si připsali elitní střelci jako Teemu Selänne, Pavel Bure nebo třeba Brett Hull. Stejnou porci branek si připsal také Alexandr Ovečkin, a to konkrétně v sezóně 2013/2014.

V rámci tohoto století je na tom lépe pouze Ilja Kovalčuk, který v ročníku 2005/2006 zaznamenal o dvě branky více, tedy 27. Pro třicetiletého Američana je tato meta dosažitelná, na překonání mu zbývá ještě 8 utkání.

Klubový rekord Rangers se otřásá v základech

Chris Kreider se gólem proti Carolině nesmazatelně zapsal také do klubové historie. Před ním se pouze třem hráčům povedlo v dresu New Yorku Rangers pokořit padesátigólovou hranici.

Jako první to v sezóně 1971/1972 dokázal tehdejší kapitán Vic Hadfield, který si v rámci nejlepší sezóny své kariéry připsal bilanci 50+56 v rámci základní části. Jezdci v tehdejší sezóně podlehli ve finále Bostonu Bruins 4-2 na zápasy.

Na Vica Hadfielda navázal poměrně nečekaně v sezóně 1993/1994 Adam Graves, jenž si během své kariéry připsal jen jeden ročník, ve kterém by vstřelil více než 40 branek, a bylo to právě v již zmíněných letech, kdy se blýskl bilancí 52+27. New York Rangers v tomto ročníku získal prozatím svůj poslední Stanley Cup, ke kterému tým dovedl kapitán Mark Messier.

V tuto chvíli stále nejlepším střelcem klubové historie Rangers je Jaromír Jágr, jenž si v letech 2005/2006 připsal neskutečných 123 kanadských bodů za bilanci 54+69. Tento počin českého útočníka je maximem v klubové historii Jezdců jak v počtu gólů, tak také i v počtu bodů.

Pokud by Chris Kreider pokračoval v nastoleném tempu, tak by rekord Jaromíra Jágra překonal o jednu branku, avšak hokej je nevyzpytatelný. Může přijít zranění, pokles formy, nebo třeba opadne pověstné střelecké štěstí. Jedno je však jisté. Třicetiletý Američan na sebe může být za výkony v této sezóně náležitě hrdý.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

