Jak číst Nashville? Před uzávěrkou pravděpodobně bude posilovat

Pod vedením generálního manažera Barryho Trotze se Nashville Predators rozhodli pro přístup, který se odklání od tradičních strategií týmů na spodku tabulky NHL. Zatímco mnoho organizací by v této situaci sáhlo po masivním výprodeji hráčů, Trotz místo toho zvolil „reset“ – strategické posílení týmu s důrazem na budoucí konkurenceschopnost.

Trotz jasně vymezil svůj záměr během rozhovoru minulý týden: „Nejsem v byznysu prohrávání. Snažím se vyhrávat. Neprodáváme všechno. Provádíme reset. Víme, kde jsme, a není to tam, kde bychom chtěli být. Ale chceme se posunout vpřed,“ řekl Trotz pro The Athletic.

Tento přístup se projevil již nyní, když Predators poslali obránce Alexandrea Carriera do Montrealu Canadiens. Tento tah uvolnil přes dva miliony dolarů pod platovým stropem a vytvořil finanční flexibilitu, kterou Trotz hodlá využít při budoucích transakcích. „Chci si připravit půdu na léto. Podíváme se na trh volných hráčů a budeme zvažovat přidání dalších posil,“ dodal.

Podle reportéra Michaela Gallaghera není Dylan Cozens jediným hráčem, kterého Predators sledují. V zákulisí se mluví o dalších dvou až třech možných obchodech, které by mohly být uzavřeny po skončení „zamrznutí“ přestupového trhu 28. prosince. Mezi dalšími jmény, která by mohla být v pohybu, se spekuluje o obránci Jeremym Lauzonovi.

Zároveň se zdá, že Trotz je otevřený i odchodům některých hráčů, kteří by mohli týmu přinést hodnotné draftové volby. Gustav Nyquist, který má končící smlouvu, je jedním z těch, kdo by mohl být vyměněn, pokud se mu podaří oživit svůj ofenzivní potenciál.

Ačkoliv letošní točník Predators neodpovídá očekáváním, Trotz neztrácí čas. Plánuje být stejně agresivní na letním trhu jako loni, kdy do týmu přivedl klíčové hráče. Jeho vize přesahuje aktuální sezonu – už nyní hledí na ročník 2025/26.

„Pokud nenajdu to, co hledám prostřednictvím trejdů, budu stejně aktivní na trhu s volnými hráči,“ řekl Trotz. Dodal také, že přestavba, o které se spekulovalo před několika měsíci, byla spíše taktickým krokem, jak povzbudit tým. „Nezafungovalo to, a já si to uvědomuji. Proto se zaměřujeme na retooling,“ vysvětlil.

Rozhodnutí Barryho Trotze nevydat se cestou masivního rozprodeje svědčí o jeho dlouhodobé strategii. „Chci využít týmů, které budou pod tlakem platového stropu, a získat hráče, kteří nám pomohou nejen teď, ale i v dalších sezonách,“ řekl.

