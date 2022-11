Jak dlouho potrvá přestavba Blackhawks a co šlo udělat jinak, aby vše proběhlo hladce?

Černí jestřábi mají za sebou turbulentní roky. Z plánu na ještě jeden útok na play-off, po postupnou přestavbu až k finálnímu výprodeji. Za tu dobu se zde vystřídali dva manažeři. Každý s úplně odlišnou vizí, ale ani jedna z nich se fanouškům a hokejové veřejnosti nezamlouvá. Jaký je výhled týmu do budoucna a co bude se stárnoucími hvězdami typu Jonathan Toews či Patrick Kane? Rozuzlení se čekalo brzy, ale zatím vše zůstává ve starých kolejích a Chicago je navzdory předpokladům v kontaktu s týmy usilujícími o vyřazovací boje.

U Blackhawks se v posledních letech měnila strategie jako aprílové počasí. Chicagu dlouhou dobu šéfoval Stan Bowman, který se s nucenou přestavbou svého týmu nechtěl smířit, a dělal vše proto, aby celek ze státu Illinois ještě jednou zaútočil na stříbrný grál. Proč také ne, když s týmem zažil třikrát oslavy zisku Stanley Cupu v roce 2010, 2013 a 2015. Každý tým NHL však stárne a časem dojde do bodu, kdy je nutné začít znovu od základů budovat. To si však Stan nechtěl připustit a byl ochoten obětovat vše tomu, aby parta okolo Jonathana Toewse a Patricka Kanea předvedla svůj “last dance”. Tento pokus se však hrubě nepovedl a Blackhawks stál několik let navíc, které budou potřeba k úplnému překopání mužstva.

O co šlo? Generální manažer přivedl do týmu Tylera Johnsona z Tampy Bay, která hledala místo pod platovým stropem. V týmu měl navíc v té době už Alexe DeBrincata nebo Kirbyho Dacha. K mladým talentům se tedy zkušenost hodila. Dalším tahem byl příchod ostřílené jedničky, s čímž pomohlo Vegas, které prakticky zadarmo pustilo zkušeného Fleuryho. Potřebovalo totiž rozvázat ruce pevně utažené neúprosným platovým stropem. To by tedy bylo. Ale pokud chcete mít opravdovou šanci, musíte zvýšit i kvalitu v obraně a tady přišel mnohými nechápaný a dosud odsuzovaný krok. Ten proběhl během výběru talentů v roce 2021.

Obecně se vědělo, že Seth Jones nechce u Blue Jackets prodloužit smlouvu, a z toho důvodu se jej pokusí finský svéráz Jarmo Kekäläinen poslat o dům dál. Čekalo se jen na vhodného partnera k obchodu a přijatelnou protihodnotu. To, co však Chicago poslalo do Blue Jackets během draftu, nad tím zůstával rozum stát. Blackhawks vlastní vinou přišli o takové hráče jako Adam Boqvist, Cole Sillinger nebo David Jiříček. To všechno mohlo týmu z Original Six zůstat, kdyby zbytečně neriskoval. Naopak protistrana z toho těžko mohla vytřískat více. A to nemluvíme o štědrém kontraktu, který Seth Jones obdržel. Ten bude platit až do sezony 2029/2030 a z platového stropu bude ubírat 9,5 milionů ročně.

Samozřejmě, že v Chicagu po sázce na jednu kartu a zpackané sezoně zjistili, že to takto nepůjde. Když si fanoušci mysleli, že jsou z nejhoršího venku, přišla ještě větší rána. Tentokráte už ale s novým manažerem Kylem Davidsonem. Jak se říká, “do roka a do dne”. Na stejné akci o rok později si balili kufry Alex DeBrincat a Kirby Dach. To už příznivci tradičního hokejového celku hledali prášky na tlak. Oba šli výměnou za draftové pozice. Jak už ale samotný název akce “Draft lottery” napovídá, jedná se o loterii. Někdy vám prostě sázka nemusí vyjít a Blackhawks obětovali zářící hvězdy za věštění z křišťálové koule. Kdo ví, možná to vyjde, ale vedení si rozhněvalo své stálice, kteří odchod svých spoluhráčů hořce kousaly. Hodně se skloňovala jejich výměna, která možná v letošní uzávěrce přestupů i přijde. Vše se bude odvíjet od výsledků.

I přes katastrofické scénáře to však s Blackhawks zatím tak děsivě nevypadá. Samozřejmě to není žádná hitparáda. Kdyby ano, tak by snad musely přestat platit fyzikální zákony. Patrick Kane totiž společně s Jonathanem Toewsem dělají, co mohou, aby se z týmu nestala potápějící se loď a hrají stále nadstandardně. Času na ledě využívá i Max Domi, který se snaží znovu nastartovat svou kariéru. Na produktivní léta u Blesků se také snaží zavzpomínat Tyler Johnson.

Sečteno a podtrženo. Chicago živí naděje na play-off a předpovídaný hon za Connorem Bedardem se zatím nekoná. Tým se snaží udržet ve středu tabulky a doufá, že jej jeho hvězdy nenechají na holičkách a pokusí se o zázrak.

Vše však mohlo být jinak, kdyby Blackhawks neangažovali Setha Jonese nebo počkali do doby, kdy bude volný hráč. Alespoň drafty by zůstaly na svém místě a tým z “Windy City” by ušetřil několik let navíc, které si přestavba jistě vyžádá. Mohl mít už teď solidní náskok a postupně zařazovat své talenty do sestavy. Takhle si ještě patřičnou dobu počká, než přijde jeho čas.

