Jak je důležité míti šampiony. Perry se Staalem se postarali o zkázu Toronta

Když se chystalo Toronto z vynikající pozice na vyřazovací boje, padala slova o tom, kolik úžasných lídrů má kabina Maple Leafs. Joe Thornton, Jason Spezza, John Tavares, Nick Foligno. Všichni čtyři nosívali kapitánské céčko. Spojuje je ovšem také jiná věc, nikdy nezískali Stanley Cup. Na rozdíl od Coreyho Perryho s Ericem Staalem. Na takové veterány vsadil Montreal. A dobře udělal, právě oni rozhodli klíčový mač číslo 7.

Staal bral dvě asistence, Perry obstaral vítězný gól.

To je přínos dvou mužů, co si rok po sobě sáhli na stříbrný pohár. Nejstarší ze slavného bratrského klanu slavil v roce 2006 s Carolinou, poté uspěl dlouholetý kumpán Ryana Getzlafa s Anaheimem.

V sedmém zápase pomohli Habs poctivou a tvrdou prací, bez níž se v play-off uspět nedá. Zatímco v Torontu se to Auston Matthews a další musí teprve naučit, Perry a Staal o tom vědí své a mohou dávat lekce černé dřiny.

Tady je přehled zásadních momentů.

Staal nejprve šikovným vypíchnutím puku nastartoval Brendana Gallaghera, jehož rána prošla mezi betony Jacka Campbella. 1:0 pro Canadiens.

Perry poté clonil před Cambellem a puk od modré čáry ho zasáhl pod koleno. Kotouč se šťastně odrazil a bylo to 2:0. Byl to bolavý gól, Perryho tvář se zkřivila do všeříkající grimasy.

V závěru třetí třetiny Staal dodal svým spoluhráčům klid. Nezištně nahrál Tyleru Toffolimu a nabídl mu branku do opuštěné klece Maple Leafs.

Perry loni pomohl Dallasu do finále Stanley Cupu a to, že je hráčem pro play-off, potvrzuje také obdivuhodná statistika. Dal už svůj čtvrtý gól v mači číslo 7. Z aktivních hráčů jsou na tom lépe jen Patrice Bergeron s Paulem Stastnym.

Na Stastnyho Perry narazí v druhém kole. Po krajně nepravděpodobném postupu, vždyť Habs prohrávali 1:3 na zápasy. Šestatřicetiletý Kanaďan svým vítězným gólem dokonal senzační obrat a orámoval sérii, která pro něj začala výpraskem.

Poté co v prvním duelu nechtěně trefil do hlavy Tavarese, nechal se zbít Folignem. Tak, alespoň v jeho očích, velel nepsaný kód. Sám byl ze zranění soupeřova lídra smutný, vyděsilo ho, co nechtěně způsobil.

"Byly to děsivé chvíle," vyhrkl ze sebe před novináři po ošklivém incidentu. Pro torontské fanoušky byl za padoucha. Pro ty montrealské je teď za hrdinu. Spolu se Staalem, který přišel při přestupové uzávěrce.

Dlouho v play-off mlčel, v klíčový okamžik ale vystoupil z řady. Takového hráče Maple Leafs nemělo. Možná se z příkladu Habs do budoucna poučí.

