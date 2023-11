Jak je na tom Halák? Odmítl farmu, Carolina kvůli tomu jeho. Teď jsou ve hře Oilers

Měsíce nejistoty za sebou má slovenský brankář Jaroslav Halák. Po poměrně solidní sezoně v dresu Rangers strávil léto hledáním angažmá. Nikde to neklaplo, a tak vzal zavděk zkoušce v Carolině. Tam nezůstal, co tedy bude dál?

Bylo to trochu překvapení, ale jelikož Halák neměl nikde smlouvu, kývnul na nabídku Caroliny, která ho podepsala na zkušební kontrakt.

Nic víc z toho ale nebude. Carolina ho propustila. A to i přes to, že s ním byla nadmíru spokojena. Co se tedy stalo?

Vysvětlení přináší novinář Pierre PeBrun. "Hurricanes skutečně měli zájem podepsat s ním smlouvu, ale podle mých informací to bylo spojeno s tím, že Hurricanes by po něm chtěli nějaký čas strávený na farmě v AHL,“ popisoval LeBrun.

Vlastně by to dávalo smysl, nicméně slovenský gólman to smetl ze stolu. „Halák v NHL nechytal od dubna, Nicméně to se mu zřejmě příliš nezamlouvalo, takže byl ze zkušebního kontraktu propuštěn,“ dodal LeBrun.

Zkušený brankář se tak prý vrátil do Bostonu, aby přehodnotil své možnosti. Mezi ně by dle LeBruna mohlo patřit hned několik týmů, a to včetně Edmontonu Oilers.

Jak většina fanoušků v Edmontonu ví, Oilers potřebují vyřešit situaci s brankáři a Halák by mohl být reálnou možností. Situaci ale i nadále monitoruje Carolina.

LeBrun dodal, že obě strany, tedy Halákovi zástupci i vedení Oilers, vedly krátké rozhovory, nicméně není nic na spadnutí. Oilers ale určitě mají zájem.

„Edmonton zkoumá všechny možné a dostupné možnosti,“ podotýká LeBrun.

Pro partu Connora McDavida by byl užitečnou posilou. A hlavně levnou. Jistě by podepsal jen do konce sezony, a to za minimální peníze. Chce jen někde dostat šanci a chytat. Zkušenosti ani kvalitu mu nechybí, jinak by mu do mety 300 vítězství v NHL nechybělo pouhých pět zápasů.

