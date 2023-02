Jak odpoví Maple Leafs na posilování konkurence?

Zatímco ostatní posilují ostošest, tak Toronto na trhu nadále vyčkává. Uzávěrka přestupů se kvapem blíží a největší ryby pomalu začínají mizet. Generální manažer z kanadského hokejového města ovšem nechce zbytečně obětovat drafty. Tým samozřejmě bude chtít vylepšit, ale za předpokladu, že protistrana půjde výrazně s cenovkou dolů.

S blížícím se koncem přestupního termínu se začíná rojit mnoho spekulací. Velká část byla spojována právě s Torontem, které ovšem stále čeká a nechce se ukvapit. Zatímco oba celky z New Yorku už své úlovky mají, Maple Leafs doufají ve snížení ceny dostupných hráčů.

Kyle Dubas dal v posledním rozhovoru jasně najevo, že nehodlá protistraně poskytnout přemrštěnou protihodnotu, a pokud nesníží své nároky, tak transakce neproběhne. Mladý lodivod přemýšlí i nad přivedením ne tolik známých jmen, která by mohla pozvednout kvalitu jeho týmu.

„Větší důraz je vždy kladen na velká jména, ale musíme se podívat i na hokejisty, kteří nás mohou celkově zlepšit, a nejen na velká jména jako taková.“

Nepřímo tak naznačil, že pokud týmy nesleví, nebudou Maple Leafs na trhu moc aktivní. Jména jako Timo Meier a Patrick Kane rozhodně neopustí své současné kluby za hubičku. Bude tedy hodně záležet na tom, jaký bude generální manažer Toronta vyjednavač. V posledních letech se mu v tomto ohledu příliš nedařilo. Vzpomeňme na prodlužování kontraktů, kde nakonec několikrát kývnul na nemalé požadavky svých hvězd. Navíc Dubas opět nedrží trumfy v rukávu, jelikož posílit nechtějí pouze Maple Leafs.

Vedení Toronta by nerado obětovalo svůj výběr v prvním kole draftu, jelikož letošní dražba talentů by měla být mimořádně plodná, a tak všechny kluby pořádně zvažují výměny svých pozic v prvním kole. Pokud už tak učiní, tak do výměny zahrnou několik podmínek, aby v případě štěstí v loterii o klenot nepřišly.

Uvidíme tedy, nakolik se Toronto odhodlá riskovat. Čekání už bylo dost. Strasti s prvním kolem je potřeba zlomit, jelikož tým je ve velmi produktivním věku a je potřeba využít veškeré šance na zisk stříbrného grálu.

Na trhu ještě zbývá několik zajímavých jmen, ale vše bude záležet na krocích vedení. Uvidíme tedy, jakou odpověď Dubasova kancelář chystá na posilování konkurence. Několik dní do uzávěrky přestupů ještě zbývá.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+